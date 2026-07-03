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- Київ
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Київ та область залишаються без світла: запроваджено екстрені відключення
У п’ятницю, 3 липня, у Києві і Київськіій області терміново запровадили екстрені відключення світла.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
«За командою „Укренерго“ застосовані екстрені відключення світла у Києві та Київській області», — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що перед офіційним повідомленням енергетиків місцеві жителі почали повідомляли у Мережі про відключення електрики.
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