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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ та область залишаються без світла: запроваджено екстрені відключення

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Київ та область залишаються без світла: запроваджено екстрені відключення

© Associated Press

У п’ятницю, 3 липня, у Києві і Київськіій області терміново запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

«За командою „Укренерго“ застосовані екстрені відключення світла у Києві та Київській області», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що перед офіційним повідомленням енергетиків місцеві жителі почали повідомляли у Мережі про відключення електрики.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
51
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