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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Украине применяют аварийные отключения 3 июля: где начали выключать свет

В настоящее время в ряде областей Украины и в столице графики почасовых отключений не действуют.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Отключение света.

Отключение света. / © Associated Press

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В пятницу, 3 июля, в ряде областей Украины срочно ввели аварийные отключения света. В частности, в Киеве действуют экстренные отключения.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

«Из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары — в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии», — отметили в НЭК.

На данный момент графики почасовых отключений не действуют. Энергетики отмечают, что ограничения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

По данным облэнерго, в частности, аварийные отключения действуют в Харьковской и Черниговской областях.

Отключение света в Киеве

«По команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения света в Киеве и Киевской области», — говорится в сообщении.

Отметим, что перед официальным сообщением энергетиков местные жители начали сообщать в Сети об отключении электричества.

Как сообщалось, накануне, 2 июля, часть Киева осталась без света из-за атаки РФ. В столице получили повреждения энергетические объекты ДТЭК.

Напомним, удары РФ погасили свет в шести областях Украины. Часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях остается временно без электроснабжения.

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Дата публикации
Количество просмотров
815
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