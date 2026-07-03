В Киеве продолжаются поиски людей под разрушенными домами: Зеленский сообщил тревожные данные

Атака на Киев 2 июля. / © Associated Press

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В Киеве более суток продолжаются аварийно-спасательные работы на трех локациях, которые россияне атаковали минувшей ночью. Уже известно о не менее 30 погибших и около сотни раненых. Впрочем, многие считают без вести пропавшими.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Значительную часть завалов уже смогли разобрать спасатели, но еще десять человек не выходят на связь. Поисковая операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», — подчеркнул глава государства.

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Атаки РФ на Украину

Зеленский отметил, что 2 июля россияне ударили по территории гаражного кооператива в Кривом Роге, где ранены семь человек. Кроме того, в городе повреждены жилые дома, две школы.

Уже ночью оккупанты атаковали частный дом на Харьковщине. Были травмированы шесть человек, в том числе трое детей. Кроме того, в Сумской области дроновым ударом по многоэтажке убили четырех человек, среди них мама и дочь.

В течение дня 2 июля россияне нанесли ракетные удары по областной больнице в Херсоне, где погиб врач, также была ранена медсестра.

«Каждый день и каждую ночь россияне бьют по гражданской инфраструктуре, террор — это единственное, что у них осталось как аргумент не останавливать войну. Надежная защита украинского неба нужна как предпосылка для дипломатии. Рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего, с антибаллистикой», — заявил глава государства.

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Напомним, в СБУ сообщили, что приказ избивать по жилым домам в Киеве 2 июля отдал глава Генерального штаба ВСУ РФ. По данным органа, именно он «непосредственно причастен к массированным ракетно-авиационным ударам по гражданской инфраструктуре Украины».

Заметим, что в Кремле после удара по Киеву сделали заявление с новыми угрозами. Прес-секретарь диктатора Дмитрий Песков нагло высказался, мол, Москва продолжит усиливать давление на Киев, «чтобы достичь поставленных целей».

Дата публикации 15:44, 02.07.26 Количество просмотров 407 Маленький ребенок спит на фоне взрывов в Киеве: в Сети завирусилось жуткое видео

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