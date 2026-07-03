"Там лежит мой сын Рома, он мертвый": жуткие кадры кровавой атаки РФ по Киеву (18+)

Жуткие последствия атаки по Киеву

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В результате зверской атаки РФ на Киев 2 июля десятки семей потеряли самых родных. На месте ударов до сих пор ищут тела погибших, известно по меньшей мере о 30 людях, жизнь которых оборвалась. На месте трагедии находилась женщина, ребенок которой погиб.

Журналист «Суспільного» Иван Антипенко поделился горем женщины.

«Мой сын мертвый»: в Киеве родные погибших от атаки находятся на месте трагедии

«Заходите, можете посмотреть, только там лежит мой сын Рома. Он мертвый, не дышит», — говорит пани Татьяна из разбитого дома в Дарницком районе Киева.

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Внимание: чувствительный контент. Материал содержит фото трагедии, которые могут быть эмоционально тяжелыми. Просмотр может быть эмоционально сложным — учтите это перед продолжением.

Журналист написал, что за годы войны видел много горя, но каждый раз это невозможно постичь и принять.

Также он поделился фотографиями с последствиями российской атаки на Киев.

Погибшие от российской атаки на Киев 2 июля

Напомним, в ночь на 2 июля в результате российской атаки на Киев погиб 24-летний украинский военнослужащий Богдан Доля и его родная сестра Виктория. Брат и сестра были уроженцами Конотопа Сумской области, где прожили всю жизнь и окончили местный лицей №1.

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В Конотопском городском совете выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибших. В громаде Богдана и Викторию вспоминают как искренних, добрых и светлых людей.

Прощание с Богданом и Викторией Доля состоится в воскресенье, 5 июля. Более подробную информацию о времени и месте проведения церемонии местные власти пообещали сообщить дополнительно.

Также 2 июля оборвалась жизнь охранника территории, где расположен офис телеканала «Исландия», жителя Сумской области Владимира, известного коллегам как дядя Вова. В свои последние минуты жизни мужчина проявил мужество: он открыл металлические ворота, чтобы выпустить прятавшегося вместе с ним парня, чем спас ему жизнь, но сам эвакуироваться не успел.

По словам совладельца телеканала Александра Барабошко, Владимир честно делал и любил свою работу, заботился о бездомных котах, встречал военных и помогал волонтерам отправлять автомобили на фронт. Коллеги вспоминают его как светлого человека, который знал все, что происходило на территории.

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