Удар по дев'ятиповерхівці на Дарниці в Києві: пошуки завершено - названо кількість загиблих

Зруйнований будинок. / © ДСНС

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У Дарницькому районі Києва рятувальники завершені пошукові роботи, які тривали понад добу, у зруйнованому дев’ятиповерховому будинку. З-під завалів дістали тіла десяти жертв.

Про це повідомили у ДСНС.

«Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут з-під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей», — наголосили рятувальники.

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Зазначається, що це за трьома адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки РФ. На місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття.

Фото наслідків

Зруйнована багатоповерхівка на Дарниці. / © ДСНС

Зруйнована багатоповерхівка на Дарниці. / © ДСНС

Зруйнована багатоповерхівка на Дарниці. / © ДСНС

Удар по будинку на Дарниц

Під час масованої атаки на Київ 2 липня російські війська завдали ударів по житлових кварталах столиці, перетворивши будинки на руїни. Одним із найтрагічніших стало влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі, який частково обвалився після прямого «прильоту».

Після удару рятувальники змогли деблокувати з-під завалів сімох мешканців. На цій постраждалій локації загалом вдалося врятувати 17 осіб, 10 з них — дістали за допомогою кранів. Водночас рятувальна операція тривала аж до сьогодні, 3 липня, оскільки під уламками залишалися люди.

Дата публікації 13:58, 03.07.26 Кількість переглядів 58 Понівечені квартири та завали: який вигляд має місце ворожого удару по Києву зараз

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