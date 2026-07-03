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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1651
Час на прочитання
1 хв

Удар по дев'ятиповерхівці на Дарниці в Києві: пошуки завершено - названо кількість загиблих

Стало відомо, скільки людей загинули під завалами багатоповерхівки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Зруйнований будинок.

Зруйнований будинок. / © ДСНС

У Дарницькому районі Києва рятувальники завершені пошукові роботи, які тривали понад добу, у зруйнованому дев’ятиповерховому будинку. З-під завалів дістали тіла десяти жертв.

Про це повідомили у ДСНС.

«Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут з-під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей», — наголосили рятувальники.

Зазначається, що це за трьома адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки РФ. На місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття.

Фото наслідків

Зруйнована багатоповерхівка на Дарниці. / © ДСНС

Зруйнована багатоповерхівка на Дарниці. / © ДСНС

Зруйнована багатоповерхівка на Дарниці. / © ДСНС

Зруйнована багатоповерхівка на Дарниці. / © ДСНС

Зруйнована багатоповерхівка на Дарниці. / © ДСНС

Зруйнована багатоповерхівка на Дарниці. / © ДСНС

Удар по будинку на Дарниц

Під час масованої атаки на Київ 2 липня російські війська завдали ударів по житлових кварталах столиці, перетворивши будинки на руїни. Одним із найтрагічніших стало влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі, який частково обвалився після прямого «прильоту».

Після удару рятувальники змогли деблокувати з-під завалів сімох мешканців. На цій постраждалій локації загалом вдалося врятувати 17 осіб, 10 з них — дістали за допомогою кранів. Водночас рятувальна операція тривала аж до сьогодні, 3 липня, оскільки під уламками залишалися люди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1651
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