- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1651
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по дев'ятиповерхівці на Дарниці в Києві: пошуки завершено - названо кількість загиблих
Стало відомо, скільки людей загинули під завалами багатоповерхівки.
У Дарницькому районі Києва рятувальники завершені пошукові роботи, які тривали понад добу, у зруйнованому дев’ятиповерховому будинку. З-під завалів дістали тіла десяти жертв.
Про це повідомили у ДСНС.
«Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут з-під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей», — наголосили рятувальники.
Зазначається, що це за трьома адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки РФ. На місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття.
Фото наслідків
Удар по будинку на Дарниц
Під час масованої атаки на Київ 2 липня російські війська завдали ударів по житлових кварталах столиці, перетворивши будинки на руїни. Одним із найтрагічніших стало влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі, який частково обвалився після прямого «прильоту».
Після удару рятувальники змогли деблокувати з-під завалів сімох мешканців. На цій постраждалій локації загалом вдалося врятувати 17 осіб, 10 з них — дістали за допомогою кранів. Водночас рятувальна операція тривала аж до сьогодні, 3 липня, оскільки під уламками залишалися люди.