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- Киев
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В Киеве после ливня вода полилась прямо с потолка супермаркета (видео)
В Киеве из-за сильного ливня затопило супермаркет.
В Киеве после мощного ливня затопило один из супермаркетов.
Об этом сообщают очевидцы в местных соцсетях.
На опубликованных кадрах видно, как вода капает с потолка и затопила торговый зал между рядами с товарами.
Из-за сильного дождя в столице также стало тяжело проехать машинам и пройти людям. На дорогах образовались большие лужи, а некие подземные переходы стопроцентно залило водой.
Напомним, после жаркой погоды, в пятницу, 3 июля, Киев оказался под ударом сильного ливня. Обильный дождь привел к накоплению воды на дорогах, из-за чего движение транспорта местами было затруднено.
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