В Киеве после ливня вода полилась прямо с потолка супермаркета (видео)

В Киеве из-за сильного ливня затопило супермаркет «Сільпо» / © Скриншот

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В Киеве после мощного ливня затопило один из супермаркетов.

Об этом сообщают очевидцы в местных соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как вода капает с потолка и затопила торговый зал между рядами с товарами.

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Из-за сильного дождя в столице также стало тяжело проехать машинам и пройти людям. На дорогах образовались большие лужи, а некие подземные переходы стопроцентно залило водой.

У Києві через сильну зливу затопило супермаркет «Сільпо». / © соцмережі

Напомним, после жаркой погоды, в пятницу, 3 июля, Киев оказался под ударом сильного ливня. Обильный дождь привел к накоплению воды на дорогах, из-за чего движение транспорта местами было затруднено.

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