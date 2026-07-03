Після рекордної спеки прийшла стихія: Київ накрила потужна злива (відео)

Негода / © ТСН

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Після спекотної погоди, у п’ятницю, 3 липня, Київ опинився під ударом сильної зливи. Рясний дощ призвів до накопичення води на дорогах, через що рух транспорту місцями був ускладнений.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН та очевидці у соціальних мережах.

Напередодні в КМДА попередили, що 3 липня в Києві очікуються значний дощ, гроза, місцями град та шквали вітру швидкістю 15–20 м/с. Через такі погодні умови було оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

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Наслідки негоди / © ТСН

У Київській міській владі закликали мешканців під час негоди не перебувати поблизу великих дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач, а також не залишати поруч із ними автомобілі.

Наслідки негоди / © ТСН

Наслідки негоди / © Фото з відкритих джерел

Кореспонденти ТСН повідомляють, що через негоду також підтопило і підземні переходи. Містяни йдуть майже по коліно у воді.

Наслідки негоди / © ТСН

Наслідки негоди / © Фото з відкритих джерел

Наслідки негоди / © ТСН

В області також місцеві поділились кадрами підтоплень. За інформацією місцевих траса на Білу Церкву також «пливе».

Наслідки негоди / © Фото з відкритих джерел

Куди звертатися у разі підтоплень та аварій

У разі підтоплення проїжджої частини або тротуарів киянам рекомендують звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор».

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Якщо через негоду впали дерева або зламалися великі гілки, необхідно повідомляти аварійно-диспетчерську службу КО «Київзеленбуд».

Якщо падіння дерев чи конструкцій становить загрозу життю, слід негайно телефонувати рятувальникам за номером 101. У разі травмування людей потрібно викликати швидку допомогу за номером 103.

Надзвичайні події України — останні новини

Нагадаємо, 3 липня в Україні через високе споживання в спеку та перевантаження обладнання в низці областей запровадили аварійні відключення світла. Екстрені відключення діють у Києві та Київській області, Харківській і Чернігівській областях. Графіки погодинних відключень наразі не застосовуються.

Також на Київщині спалахнув скандал через жінку, яка виставила домашню кішку «жити під кущ» через те, що та почала ходити в туалет поза лотком. Власниця Надія Боровенко публічно заявила, що ухвалила таке рішення, бо прибирала за твариною і вважає, що має право вирішувати її долю.

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Користувачі Мережі та зоозахисники масово засудили вчинок, наголошуючи, що поведінка тварини може бути ознакою проблем зі здоров’ям, а залишення домашньої кішки на вулиці є жорстоким поводженням. Зооволонтери подали заяву до поліції.

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