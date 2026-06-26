ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

У Києві тролейбус з пасажирами завалив опору: що відомо

Чому водій в’їхав в електроопору з’ясовують правоохоронці.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Коментарі
ДТП з тролейбусом у Києві

ДТП з тролейбусом у Києві / © скриншот з відео

У Києві водій тролейбуса №35 з пасажирами у салоні в’їхав в електроопору. ДТП сталося вранці у п’ятницю, 26 червня, на Виноградарі, коли люди їхали на роботу та по справах у громадському транспорті.

У Мережі публікують кадри, як перелякані люди залишають салон тролейбуса, а поруч з ним лежить повалена електроопора.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА розповіли, що під час руху тролейбуса маршруту № 35 по вулиці Виговського (у напрямку Кадетського Гаю) сталася ДТП— транспортний засіб здійснив зіткнення з електроопорою.

У Департаменті запевняють, що внаслідок зіткнення тролейбуса з опорою постраждалих немає.

«Перед виїздом на маршрут водій у встановленому порядку пройшов передрейсовий медичний огляд. За результатами огляду жодних відхилень у стані здоров’я не виявлено», — запевняють у Департаменті.

На місці ДТП працювали працівники правоохоронних органів та фахівці підприємства.

Причини та обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, раніше у Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів Mercedes. Унаслідок сильного зіткнення на місці події загинули обидва водії.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie