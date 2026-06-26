У Києві тролейбус з пасажирами завалив опору: що відомо

ДТП з тролейбусом у Києві / © скриншот з відео

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У Києві водій тролейбуса №35 з пасажирами у салоні в’їхав в електроопору. ДТП сталося вранці у п’ятницю, 26 червня, на Виноградарі, коли люди їхали на роботу та по справах у громадському транспорті.

У Мережі публікують кадри, як перелякані люди залишають салон тролейбуса, а поруч з ним лежить повалена електроопора.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА розповіли, що під час руху тролейбуса маршруту № 35 по вулиці Виговського (у напрямку Кадетського Гаю) сталася ДТП— транспортний засіб здійснив зіткнення з електроопорою.

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У Департаменті запевняють, що внаслідок зіткнення тролейбуса з опорою постраждалих немає.

«Перед виїздом на маршрут водій у встановленому порядку пройшов передрейсовий медичний огляд. За результатами огляду жодних відхилень у стані здоров’я не виявлено», — запевняють у Департаменті.

На місці ДТП працювали працівники правоохоронних органів та фахівці підприємства.

Причини та обставини ДТП встановлюються.

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Нагадаємо, раніше у Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів Mercedes. Унаслідок сильного зіткнення на місці події загинули обидва водії.

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