Моторошна ДТП в Києві: вантажівка переїхала власного водія під час ремонту

ДТП / © Поліція Києва

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У Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів Mercedes. Унаслідок сильного зіткнення на місці події загинуло два водія.

Про це пише поліція Києва.

Трагедія відбулася сьогодні близько 11:40 години на Бориспільському шосе. За попередніми даними правоохоронців, один із великовагових автомобілів Mercedes був змушений зупинитися просто на дорозі через раптову технічну несправність. 60-річний водій спустився під транспортний засіб, аби виконати ремонтні роботи. У цей момент у його машину на швидкості врізалася інша попутна вантажівка.

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ДТП / © Поліція Києва

«Попередньо встановлено, що 37-річний водій іншої вантажівки Mercedes, рухаючись у попутному напрямку, не помітив зупинений автомобіль та врізався в нього. Від сильного удару припарковану вантажівку відкинуло вперед, і вона наїхала на власного водія, який виконував ремонтні роботи», — зазначили у поліції.

Травми, які дістали обидва чоловіки, виявилися несумісними з життям. І 60-річний чоловік, який перебував під колесами, і 37-річний водій другого Mercedes загинули на місці ще до приїзду медиків швидкої допомоги.

ДТП / © Поліція Києва

Наразі слідчі встановлюють усі обставини та остаточні причини цієї жахливої аварії.

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