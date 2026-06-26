В Киеве троллейбус с пассажирами опрокинул опору: что известно

ДТП с участием троллейбуса в Киеве / © скриншот с видео

Реклама

В Киеве водитель троллейбуса № 35 с пассажирами в салоне врезался в электроопору. ДТП произошло утром в пятницу, 26 июня, на Виноградаре, когда люди ехали на работу и по делам в общественном транспорте.

В Сети публикуют кадры, на которых видно, как испуганные люди выходят из салона троллейбуса, а рядом с ним лежит поваленная электроопора.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что во время движения троллейбуса маршрута № 35 по улице Выговского (в направлении Кадетского Гая) произошло ДТП— транспортное средство столкнулось с электроопорой.

Реклама

В департаменте уверяют, что в результате столкновения троллейбуса с опорой пострадавших нет.

«Перед выездом на маршрут водитель в установленном порядке прошел предрейсовый медицинский осмотр. По результатам осмотра никаких отклонений в состоянии здоровья выявлено не было», — заявляют в Департаменте.

На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и специалисты предприятия.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Реклама

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков Mercedes. В результате сильного столкновения на месте происшествия погибли оба водителя.

Новости партнеров