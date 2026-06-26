Жара ударит по полной: в Киевской области ожидается аномальные температуры

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Уже в ближайшие несколько дней Киевщину накроет аномальная жара. Температура воздуха повысится до рекордных около 40°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, из-за распространения жаркого воздуха 29-30 июня ожидается сильная жара. Максимальная температура днем будет 35-38°.

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«Сильная жара может обусловить усложнение работы энергетических, коммунальных предприятий, железнодорожного и автомобильного транспорта, негативно повлиять на жизнедеятельность населения», — подчеркнули в гидрометцентре.

Жара в Украине — что известно

Синоптики Наталья Диденко предупреждала, что в Украине уже с 26 июня усилится потепление. Уже к выходным оно перерастет в сильную жару до +38°C и выше. Ожидается сухая погода. Первыми волну жары ощутят западные регионы.

Заметим, что волна аномальной жары идет из Европы, которая уже на этой неделе страдает очень высокой температурой воздуха. Хотя в Украине последние дни была умеренная летняя погода, уже с 27 июня из-за перемещения антициклона над Центральной Европой синоптическая ситуация кардинально изменится.

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