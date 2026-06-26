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- Киев
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Скандал на киевском пляже: из-за женщины с овчаркой вызвали полицию
Муниципальные охранники были вынуждены вызвать на киевский пляж патрульных полицейских.
В Киеве женщина вызвала переполох на пляже в одном из столичных парков, появившись там вместе с немецкой овчаркой без поводка.
Об этом говорится в посте Муниципальной охраны КГГА в Facebook.
В сообщении подчеркнули, что отдыхающие сделали хозяйке животного замечание, однако она их проигнорировала.
«На замечания прохожих о том, что животное находилось без поводка, она не реагировала. Поэтому пришлось вмешаться муниципалам», — говорится в сообщении.
Администрация парка «Остров Оболонский» была вынуждена вызвать дополнительные службы для урегулирования ситуации.
«Наряд "Муниципальной охраны" прибыл по вызову и пообщался с женщиной, но на замечания она отреагировала агрессией», — отмечается в сообщении.
В конце концов муниципальные охранники вызвали патрульных полицейских. После вмешательства правоохранителей женщина надела на собаку поводок и покинула территорию парка.
Муниципальная охрана напоминает: в соответствии с правилами содержания и выгула домашних животных собаки в общественных местах должны находиться на поводке, а для некоторых пород также обязателен намордник.
За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность, а если действия владельца животного нанесли ущерб людям или имуществу — штрафы могут быть значительно выше.
Напомним, ранее в Киеве ряд городских пляжей был признан опасным для купания из-за несоответствия качества воды микробиологическим нормам.