Назначил обезболивающее и отпустил умирать: в Киеве хирургу грозит тюрьма за роковую халатность

Врача / © pexels.com

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В Деснянском районе Киева будут судить врача-хирурга, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей которого привело к смерти пациента. Медик не провел полного обследования травмированного мужчины, пропустив смертельно опасные повреждения внутренних органов.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным следствия, в одно из киевских медицинских учреждений обратился 43-летний местный житель с тяжелой травмой грудной клетки. После поверхностного осмотра и проведения части необходимых процедур врач-хирург диагностировал у пациента перелом ребра и рану локтевого сустава.

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Медицинский работник решил, что оснований для госпитализации нет. Он ограничился назначением обезболивающей и противовоспалительной терапии, после чего порекомендовал мужчине лечиться амбулаторно по месту жительства. Однако уже через два дня пациент внезапно умер дома.

Однако специалисты пришли к выводу, что своевременная помощь могла спасти человеку жизнь.

«Причиной смерти стала закрытая травма грудной клетки с переломами ребер, повреждением плевры и лёгкого, что привело к развитию тяжелых осложнений и интоксикации организма. На момент обращения пациент нуждался в проведении дополнительных обследований, однако необходимый объем медицинской помощи предоставлен не был», — констатировали эксперты.

Следователи Деснянского управления полиции уже объявили врачу-хирургу о подозрении. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься медицинской деятельностью сроком до пяти лет.

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Напомним, на озере Редькино в Оболонском районе Киева завершились пятидневные поиски. Спасатели обнаружили тело 23-летнего мужчины, пропавшего под водой вечером 20 июня. Тело обнаружили 24 июня в 14:53 на глубине 10 метров, в 70 метрах от берега. С родными погибшего работают психологи, обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Также в Киеве осудили 47-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил свою 75-летнюю соседку. Из-за полученных тяжелых травм (перелом основания черепа) женщина скончалась в больнице. Днепровский районный суд Киева назначил нападающему 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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