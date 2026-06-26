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- Киев
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Жуткое ДТП в Киеве: грузовик переехал собственного водителя во время ремонта
В результате мощного удара на трассе погибли оба водителя.
В Дарницком районеКиева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей Mercedes. В результате сильного столкновения на месте происшествия погибли два водителя.
Об этом пишет полиция Киева.
Трагедия произошла сегодня около 11:40 на Бориспольском шоссе. По предварительным данным правоохранителей, один из тяжеловесных автомобилей Mercedes был вынужден остановиться прямо на дороге из-за внезапной технической неисправности. 60-летний водитель спустился под транспортное средство для выполнения ремонтных работ. В этот момент в его машину на скорости врезался другой попутный грузовик.
«Предварительно установлено, что 37-летний водитель другого грузовика Mercedes, двигаясь в попутном направлении, не заметил остановленный автомобиль и врезался в него. От сильного удара припаркованный грузовик отбросило вперед, и он наехал на собственного водителя, выполнявшего ремонтные работы», — отметили в полиции.
Травмы, которые получили оба мужчины, оказались несовместимыми с жизнью. И находившийся под колесами 60-летний мужчина и 37-летний водитель второго Mercedes погибли на месте еще до приезда медиков скорой помощи.
Следователи устанавливают все обстоятельства и окончательные причины этой ужасной аварии.
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