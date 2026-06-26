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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Жуткое ДТП в Киеве: грузовик переехал собственного водителя во время ремонта

В результате мощного удара на трассе погибли оба водителя.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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ДТП

ДТП / © Полиция Киева

В Дарницком районеКиева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей Mercedes. В результате сильного столкновения на месте происшествия погибли два водителя.

Об этом пишет полиция Киева.

Трагедия произошла сегодня около 11:40 на Бориспольском шоссе. По предварительным данным правоохранителей, один из тяжеловесных автомобилей Mercedes был вынужден остановиться прямо на дороге из-за внезапной технической неисправности. 60-летний водитель спустился под транспортное средство для выполнения ремонтных работ. В этот момент в его машину на скорости врезался другой попутный грузовик.

ДТП / © Полиция Киева

ДТП / © Полиция Киева

«Предварительно установлено, что 37-летний водитель другого грузовика Mercedes, двигаясь в попутном направлении, не заметил остановленный автомобиль и врезался в него. От сильного удара припаркованный грузовик отбросило вперед, и он наехал на собственного водителя, выполнявшего ремонтные работы», — отметили в полиции.

Травмы, которые получили оба мужчины, оказались несовместимыми с жизнью. И находившийся под колесами 60-летний мужчина и 37-летний водитель второго Mercedes погибли на месте еще до приезда медиков скорой помощи.

ДТП / © Полиция Киева

ДТП / © Полиция Киева

Следователи устанавливают все обстоятельства и окончательные причины этой ужасной аварии.

Происшествия Киева — последние новости

Напомним, в Деснянском районе Киева будут судить врача-хирурга, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей которого скончался 43-летний пациент. Мужчина обратился с травмой грудной клетки, но врач ограничился поверхностным осмотром, не обнаружив тяжелых повреждений внутренних органов. Пациент скончался дома спустя два дня. Следователи квалифицировали действия медика как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

Также, в Борисполе в Киевской области 79-летняя женщина скончалась в больнице после нападения двух собак породы кане-корсо. Животные выбежали из частного двора из-за неплотно закрытой калитки и нанесли ей тяжелые телесные повреждения. Владелицу собак задержали, животных изъяли. Бориспольская окружная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 119 УК Украины (убийство по неосторожности).

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Дата публикации
Количество просмотров
267
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