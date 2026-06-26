Призначив знеболювальне і відпустив помирати: у Києві хірургу загрожує в’язниця за фатальну недбалість

Лікаря / © pexels.com

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У Деснянському районі Києва судитимуть лікаря-хірурга, неналежне виконання професійних обов’язків якого призвело до смерті пацієнта. Медик не провів повного обстеження травмованого чоловіка, пропустивши смертельно небезпечні ушкодження внутрішніх органів.

Про це повідомили у поліції Києва.

За даними слідства, до одного з київських медичних закладів звернувся 43-річний місцевий мешканець із важкою травмою грудної клітки. Після поверхневого огляду та проведення лише частини необхідних процедур лікар-хірург діагностував у пацієнта перелом ребра та рану ліктьового суглоба.

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Медичний працівник вирішив, що підстав для госпіталізації немає. Він обмежився призначенням знеболювальної та протизапальної терапії, після чого порекомендував чоловікові лікуватися амбулаторно за місцем проживання. Проте вже за два дні пацієнт раптово помер удома.

Однак, фахівці дійшли висновку, що своєчасна допомога могла врятувати людині життя.

«Причиною смерті стала закрита травма грудної клітки з переломами ребер, ушкодженням плеври та легені, що призвело до розвитку тяжких ускладнень та інтоксикації організму. На момент звернення пацієнт потребував проведення додаткових обстежень, однак необхідний обсяг медичної допомоги наданий не був», — констатували експерти.

Слідчі Деснянського управління поліції вже оголосили лікарю-хірургу про підозру. Наразі досудове розслідування триває. Санкція цієї статті передбачає покарання до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися медичною діяльністю на строк до п’яти років.

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