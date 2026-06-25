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У Києві горять склади після атаки РФ: є постраждалі
У Дарницькому районі Києва через ракетний удар Росії загорілися склади, є двоє постраждалих.
У Дарницькому районі Києва через ракетний удар Росії ввечері 25 червня горять склади. Поранення отримали дві людини.
Першим про поранених у місті повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
«Наразі двоє постраждалих у столиці. Обом медики надали допомогу на місці», — написав мер у своїх соцмережах.
Детальнішу інформацію про руйнування та пожежу оприлюднила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
«У Дарницькому районі, внаслідок ворожого удару, сталось загоряння складських будівель. Триває ліквідація пожежі. За іншою адресою уламки ракети впали на відкриту територію. Без наслідків», — зазначили в ДСНС України.
На місці загоряння складів продовжують працювати рятувальні служби, які приборкують вогонь.
Нагадаємо, Росія надвечір атакувала ракетами столицю України, уламки впали в Дарницькому районі Києва. Там сталося загоряння складського приміщення.
До слова, ввечері 25 червня у столиці оголосили повітряну тривогу. За даними моніторингових каналів, була загроза балістичного удару.