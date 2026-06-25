Росія атакувала Київ ракетами: що відомо про перші наслідки

Повітряна атака / © ТСН.ua

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У Дарницькому районі Києва пролунали вибухи — ввечері 25 червня там спрацювала ППО. Після цього уламки збитих ракет упали на відкриту місцевість.

Першим про вибухи та роботу ППО в місті заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

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«У Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території. Екстрені служби прямують на місце. Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» — написав Кличко у своїх соцмережах під час повітряної тривоги.

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Також Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі ще загорівся склад.

Згодом деталі щодо наслідків атаки оприлюднив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він зазначив, що уламки можуть виявити і в інших місцях.

«Наші сили ППО відпрацювали по ворожих ракет. Більше деталей нададуть Повітряні сили. Наразі отримуємо інформацію про падіння уламків, попередньо в Дарницькому районі на відкритій місцевості. Ймовірно, локацій буде більше. Інформація про постраждалих наразі не надходила», — повідомив він.

Водночас столичні моніторингові канали зазначили, що за їхніми даними, всі ракети, які летіли в напрямку Києва, вдалося збити. Точну кількість знищених цілей згодом мають оприлюднити Повітряні сили ЗСУ.

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Нагадаємо, ввечері 25 червня у столиці оголосили повітряну тривогу. За даними моніторингових каналів, була загроза балістичного удару.

Раніше йшлося про те, що від самого ранку 25 чеврня РФ атакує обласний центр України. Там сталася серія вибухів, багато влучань, є загиблий. Йдеться про Запоріжжя. Російські війська вдарили по одній з автозаправних станцій.

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