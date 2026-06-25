Повітряна тривога / © ТСН

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Ввечері 25 червня у Києві оголосили повітряну тривогу. Мешканців столиці закликали негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація та моніторингові канали.

«Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях», — повідомив Віталій Кличко.

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За попередньою інформацією, причиною оголошення тривоги стала загроза застосування балістичного озброєння. Також сигнал повітряної тривоги пролунав у низці інших регіонів України.

Міська влада наголошує, що під час повітряної тривоги необхідно негайно перейти до укриттів і залишатися там до офіційного повідомлення про відбій.

Жителів столиці просять не ігнорувати сигнали небезпеки та стежити за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ.

Раніше йшлося про те, що від самого ранку 25 чеврня РФ атакує обласний центр України. Там сталася серія вибухів, багато влучань, є загиблий. Йдеться про Запоріжжя. Російські війська вдарили по одній з автозаправних станцій.

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