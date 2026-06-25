У Києві частково скасують безкоштовний проїзд: кого зачеплять зміни і коли повернуть пільгу

Проїзд

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У Києві під час літніх канікул призупинять дію безоплатного проїзду для школярів. Обмеження діятимуть від 1 липня до 31 серпня.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Втім учні зможуть користуватися громадським транспортом на пільгових умовах. Для них передбачена знижка 75% на проїзні квитки в міському пасажирському транспорті.

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Зокрема, безлімітний проїзний на місяць коштуватиме 325 гривень, а на другу половину місяця — 162,50 гривні. Також доступні проїзні на фіксовану кількість поїздок за зниженими тарифами.

«Школярі також можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому випадку знижка 75% не застосовується», — пишуть на порталі.

Придбати пільговий проїзний можна через застосунок «Київ Цифровий», сервіси EasyPay, на сайті КП «ГІОЦ» або в терміналах самообслуговування.

У міській владі нагадали, що безоплатний проїзд для школярів діє лише протягом навчального року. Крім того, на час літніх канікул буде тимчасово призупинено право на безкоштовний проїзд для курсантів вищих військових навчальних закладів.

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Раніше йшлося про те, що у Києві можуть підвищити вартість проїзду в громадському транспорті з 8 до 30 гривень уже з 15 липня. Водночас у Київраді виступили проти такого рішення та зареєстрували проєкт про його скасування. Депутати вимагають від КМДА надати економічне обґрунтування нового тарифу та запропонувати альтернативні джерела фінансування транспортних підприємств без додаткового навантаження на пасажирів. На думку критиків ініціативи, проїзд по 30 гривень стане надто дорогим для багатьох киян, особливо для вчителів, медиків і соціальних працівників. Також у столиці вже з'явилися петиції проти підвищення тарифів.

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