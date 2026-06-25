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- Киев
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В Киеве и областях объявили воздушную тревогу — раздаются взрывы
В столице объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых каналов существует угроза баллистического удара.
Вечером 25 июня в Киеве была объявлена воздушная тревога. Жители столицы призвали немедленно пройти к ближайшим укрытиям гражданской защиты.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация и мониторинговые каналы.
«Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», — сообщил Виталий Кличко
По предварительной информации, причиной оглашения тревоги стала угроза применения баллистического вооружения. Также сигнал воздушной тревоги раздался в ряде других регионов Украины.
Городские власти подчеркивают, что во время воздушной тревоги необходимо немедленно перейти к укрытию и оставаться там до официального сообщения об отбое.
Жители столицы просят не игнорировать сигналы опасности и следить за сообщениями Воздушных сил ВСУ.
Ранее речь шла о том, что с самого утра 25 июня РФ атакует областной центр Украины. Там произошла серия взрывов, много попаданий, погибший. Речь идет о Запорожье. Российские войска ударили по одной из автозаправочных станций.