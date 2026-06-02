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- Киев
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В Киеве раздается воздушная тревога — что угрожает
Власти столицы призвали жителей срочно пройти к укрытиям гражданской защиты из-за угрозы воздушной атаки. Есть угроза БПЛА в Киеве.
В Киеве вечером 2 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы враждебных беспилотников.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать укрытиям гражданской защиты», — говорится в сообщении.
Жителям столицы напомнили о необходимости оставаться в безопасных местах до официального сигнала об отбое тревоги.
Также в КГГА опубликовали карту укрытий Киева, где можно найти ближайшее хранилище.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов шокировал периодичностью массированных обстрелов РФ и количеством ракет.
Добавим, что в результате ударов РФ по гражданской инфраструктуре 2 июня погибли и десятки раненых, в ряде областей зафиксированы проблемы со светом.