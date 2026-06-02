В Киеве раздается воздушная тревога — что угрожает

Воздушная тревога / © ТСН

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В Киеве вечером 2 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы враждебных беспилотников.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать укрытиям гражданской защиты», — говорится в сообщении.

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Жителям столицы напомнили о необходимости оставаться в безопасных местах до официального сигнала об отбое тревоги.

Также в КГГА опубликовали карту укрытий Киева, где можно найти ближайшее хранилище.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов шокировал периодичностью массированных обстрелов РФ и количеством ракет.

Добавим, что в результате ударов РФ по гражданской инфраструктуре 2 июня погибли и десятки раненых, в ряде областей зафиксированы проблемы со светом.

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