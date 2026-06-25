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- Киев
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"Как в тюрьме": Сеть всколыхнули фото туалета в детском саду на Киевщине (фото)
Отец ребенка показал туалет в детском саду на Киевщине и рассказал о проблемах адаптации.
Украинцев возмутили условия в детском саду Киевской области, которые активно обсуждают в социальных сетях.
Об этом говорится в сообщении Александра Ничипоренко в Threads.
Пользователей Сети возмутил вид туалета, которым пользуются дошкольники, в одном из государственных детских садов Киевской области.
Александр рассказал, что его сын должен посещать эту группу, однако при адаптации семье не разрешили присутствовать в заведении.
По словам мужчины, ребенку придется самостоятельно пользоваться туалетом без помощи взрослых. Особое возмущение вызвало отсутствие перегородок между местами для детей, из-за чего у дошкольников нет достаточной приватности.
«Если бы не с чем было сравнивать — мы бы, возможно, ничего не сказали. Но ребенок должен сам ходить, сам вытираться и мыться», — написал отец.
Также он отметил, что туалет общий для мальчиков и девочек.
Реакция Сети
Публикация вызвала волну реакций среди пользователей сети. Люди называли увиденные условия неприемлемыми для детского учреждения и сравнивали помещение с советскими или даже тюремными санузлами.
«Как в тюрьме», — пишут пользователи соцсети.
Некоторые украинцы поделились своим негативным опытом с подобными туалетами в детстве. Один из пользователей вспомнил, что когда-то травмировался из-за конструкции такого типа, когда нога провалилась в санитарное отверстие.
В комментариях отмечалось, что современные детские сады должны быть оборудованы с учетом возраста воспитанников: с маленькими унитазами, отдельными кабинками и безопасными условиями.
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о скандале вокруг детсада №628 в Днепровском районе Киева. Там родители пожаловались на отсутствие в укрытии туалетного заведения — дети здесь пользуются ведрами, а подземное помещение и вход в него нуждаются в комплексном ремонте.