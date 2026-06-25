"Как в тюрьме": Сеть всколыхнули фото туалета в детском саду на Киевщине (фото)

Отец показал туалет в государственном детсаду Киевской области Фото threads

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Украинцев возмутили условия в детском саду Киевской области, которые активно обсуждают в социальных сетях.

Об этом говорится в сообщении Александра Ничипоренко в Threads.

Пользователей Сети возмутил вид туалета, которым пользуются дошкольники, в одном из государственных детских садов Киевской области.

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Александр рассказал, что его сын должен посещать эту группу, однако при адаптации семье не разрешили присутствовать в заведении.

По словам мужчины, ребенку придется самостоятельно пользоваться туалетом без помощи взрослых. Особое возмущение вызвало отсутствие перегородок между местами для детей, из-за чего у дошкольников нет достаточной приватности.

«Если бы не с чем было сравнивать — мы бы, возможно, ничего не сказали. Но ребенок должен сам ходить, сам вытираться и мыться», — написал отец.

Также он отметил, что туалет общий для мальчиков и девочек.

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Уборная в детском саду

Реакция Сети

Публикация вызвала волну реакций среди пользователей сети. Люди называли увиденные условия неприемлемыми для детского учреждения и сравнивали помещение с советскими или даже тюремными санузлами.

«Как в тюрьме», — пишут пользователи соцсети.

Некоторые украинцы поделились своим негативным опытом с подобными туалетами в детстве. Один из пользователей вспомнил, что когда-то травмировался из-за конструкции такого типа, когда нога провалилась в санитарное отверстие.

В комментариях отмечалось, что современные детские сады должны быть оборудованы с учетом возраста воспитанников: с маленькими унитазами, отдельными кабинками и безопасными условиями.

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Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о скандале вокруг детсада №628 в Днепровском районе Киева. Там родители пожаловались на отсутствие в укрытии туалетного заведения — дети здесь пользуются ведрами, а подземное помещение и вход в него нуждаются в комплексном ремонте.

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