- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 159
- Время на прочтение
- 2 мин
Масштабная афера с дорогами Киева: чиновники присвоили 800 тысяч, имитируя ремонт (фото)
Столичные правоохранители сообщили о подозрении двум лицам из-за махинации с дорожным ремонтом.
В Киеве разоблачили схему присвоения более 800 тыс. грн на ремонте дорог. Следствие установило, что руководитель дорожно-эксплуатационного управления и подрядчик присваивали государственные деньги на фактически не проводившиеся работы.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Сообщено о подозрении руководителю одного из дорожно-эксплуатационных управлений столицы и директору частного предприятия в растрате и присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт дорожного покрытия.
По данным следствия, в течение мая — сентября 2025 года подрядная организация выполняла ямочный ремонт дорог. Согласно официальной документации, для ликвидации выбоин использовалась специализированная техника. В то же время, во время проверки установлено, что на отдельных улицах ремонтные работы фактически не проводились, а техника, за которую было уплачено, в этот период находилась в другом городе.
Несмотря на это, ДЭУ перечислило за якобы выполненные работы и использование техники более 800 тыс. грн.
Действия чиновника коммунального предприятия и подрядчика квалифицированы как внесение заведомо ложных сведений в официальные документы и растрату бюджетных средств. За это одному из них грозит до восьми лет заключения с лишением на три года права занимать определенные должности. Другому — до пяти лет за решеткой с аналогичным дополнительным наказанием и штрафом.
К слову, ранее полиция разоблачила преступную группу, присвоившую 27 млн грн гуманитарной помощи, выделенной деоккупированным громадам Киевщины. Схему возглавил столичный адвокат: вместе с сообщниками он подавал в Минсоцполитики фиктивные запросы на закупку товаров, а полученные бюджетные средства выводил на подконтрольные фирмы. Украденные деньги фигуранты потратили на элитные авто и недвижимость.