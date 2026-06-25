Масштабная афера с дорогами Киева: чиновники присвоили 800 тысяч, имитируя ремонт (фото)

В Киеве разворовали деньги на ремонт дорог / © Киевская городская прокуратура

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В Киеве разоблачили схему присвоения более 800 тыс. грн на ремонте дорог. Следствие установило, что руководитель дорожно-эксплуатационного управления и подрядчик присваивали государственные деньги на фактически не проводившиеся работы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Сообщено о подозрении руководителю одного из дорожно-эксплуатационных управлений столицы и директору частного предприятия в растрате и присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт дорожного покрытия.

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По данным следствия, в течение мая — сентября 2025 года подрядная организация выполняла ямочный ремонт дорог. Согласно официальной документации, для ликвидации выбоин использовалась специализированная техника. В то же время, во время проверки установлено, что на отдельных улицах ремонтные работы фактически не проводились, а техника, за которую было уплачено, в этот период находилась в другом городе.

Несмотря на это, ДЭУ перечислило за якобы выполненные работы и использование техники более 800 тыс. грн.

Действия чиновника коммунального предприятия и подрядчика квалифицированы как внесение заведомо ложных сведений в официальные документы и растрату бюджетных средств. За это одному из них грозит до восьми лет заключения с лишением на три года права занимать определенные должности. Другому — до пяти лет за решеткой с аналогичным дополнительным наказанием и штрафом.

В Киеве разворовали деньги на ремонт дорог / © Киевская городская прокуратура

В Киеве разворовали деньги на ремонт дорог / © Киевская городская прокуратура

В Киеве разворовали деньги на ремонт дорог / © Киевская городская прокуратура

В Киеве разворовали деньги на ремонт дорог / © Киевская городская прокуратура

К слову, ранее полиция разоблачила преступную группу, присвоившую 27 млн грн гуманитарной помощи, выделенной деоккупированным громадам Киевщины. Схему возглавил столичный адвокат: вместе с сообщниками он подавал в Минсоцполитики фиктивные запросы на закупку товаров, а полученные бюджетные средства выводил на подконтрольные фирмы. Украденные деньги фигуранты потратили на элитные авто и недвижимость.

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