В Киеве задерживаются поезда из-за атаки РФ: когда восстановят движение

Электричка

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В Киеве из-за угроз ударов баллистическими ракетами и по соображениям безопасности задерживаются два рейса городской электрички Kyiv City Express.

Об этом сообщили в Kyiv City Express.

Городские электрички в Киеве задерживаются — что известно

По информации перевозчика, задержки зафиксированы по следующим направлениям:

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Поезд А23 Дарница — Вокзальная — Святошино задерживается по станции Киев-Демеевский.

Поезд Б24 Святошино — Вокзальная — Дарница задерживается по станции Вокзальная.

В настоящее время время задержки обоих поездов составляет 40 минут. В пресс-службе заверили, что движение будет возобновлено в ближайшее время.

«Вот-вот двинемся, как только получим сигнал!» — отметили в Kyiv City Express.

Атака РФ на Киев 25 июня — что известно

Напомним, вечером 25 июня в столице объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых каналов тогда была угроза баллистического удара.

Впоследствии в Дарницком районе Киева прогремели взрывы — вечером 25 июня там сработало ПВО. После этого обломки сбитых ракет упали на открытую местность.

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