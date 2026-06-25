ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
625
Время на прочтение
1 мин

В Киеве задерживаются поезда из-за атаки РФ: когда восстановят движение

В Киеве из-за тревоги опаздывают поезда городской электрички.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Электричка

Электричка

В Киеве из-за угроз ударов баллистическими ракетами и по соображениям безопасности задерживаются два рейса городской электрички Kyiv City Express.

Об этом сообщили в Kyiv City Express.

Городские электрички в Киеве задерживаются — что известно

По информации перевозчика, задержки зафиксированы по следующим направлениям:

  • Поезд А23 Дарница — Вокзальная — Святошино задерживается по станции Киев-Демеевский.

  • Поезд Б24 Святошино — Вокзальная — Дарница задерживается по станции Вокзальная.

В настоящее время время задержки обоих поездов составляет 40 минут. В пресс-службе заверили, что движение будет возобновлено в ближайшее время.

«Вот-вот двинемся, как только получим сигнал!» — отметили в Kyiv City Express.

Атака РФ на Киев 25 июня — что известно

Напомним, вечером 25 июня в столице объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых каналов тогда была угроза баллистического удара.

Впоследствии в Дарницком районе Киева прогремели взрывы — вечером 25 июня там сработало ПВО. После этого обломки сбитых ракет упали на открытую местность.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
625
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie