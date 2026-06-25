- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 625
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве задерживаются поезда из-за атаки РФ: когда восстановят движение
В Киеве из-за тревоги опаздывают поезда городской электрички.
В Киеве из-за угроз ударов баллистическими ракетами и по соображениям безопасности задерживаются два рейса городской электрички Kyiv City Express.
Об этом сообщили в Kyiv City Express.
Городские электрички в Киеве задерживаются — что известно
По информации перевозчика, задержки зафиксированы по следующим направлениям:
Поезд А23 Дарница — Вокзальная — Святошино задерживается по станции Киев-Демеевский.
Поезд Б24 Святошино — Вокзальная — Дарница задерживается по станции Вокзальная.
В настоящее время время задержки обоих поездов составляет 40 минут. В пресс-службе заверили, что движение будет возобновлено в ближайшее время.
«Вот-вот двинемся, как только получим сигнал!» — отметили в Kyiv City Express.
Атака РФ на Киев 25 июня — что известно
Напомним, вечером 25 июня в столице объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых каналов тогда была угроза баллистического удара.
Впоследствии в Дарницком районе Киева прогремели взрывы — вечером 25 июня там сработало ПВО. После этого обломки сбитых ракет упали на открытую местность.