В Киеве частично отменят бесплатный проезд: кого коснутся изменения и когда вернут льготу

Проезд

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В Киеве во время летних каникул приостановят действие бесплатного проезда для школьников. Ограничения будут действовать с 1 июля по 31 августа.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

Впрочем, учащиеся смогут пользоваться общественным транспортом на льготных условиях. Для них предусмотрена скидка 75% на проездные билеты в городском пассажирском транспорте.

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В частности, безлимитный проездной в месяц обойдется в 325 гривен, а во вторую половину месяца — в 162,50 гривны. Также доступны проездные на фиксированное количество поездок по пониженным тарифам.

«Школьники также могут приобрести разовые поездки на учащийся билет, однако в таком случае скидка 75% не применяется», — пишут на портале.

Приобрести льготный проездной можно через приложение «Киев Цифровой», сервисы EasyPay, на сайте КП «ГИОЦ» или в терминалах самообслуживания.

В городской власти напомнили, что безвозмездный проезд для школьников действует только в течение учебного года. Кроме того, во время летних каникул будет временно приостановлено право на бесплатный проезд для курсантов высших военных учебных заведений.

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Ранее говорилось, что в Киеве могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 8 до 30 гривен уже с 15 июля. В то же время, в Киевсовете выступили против такого решения и зарегистрировали проект о его отмене. Депутаты требуют от КГГА предоставить экономическое обоснование нового тарифа и предложить альтернативные источники финансирования транспортных предприятий без дополнительной погрузки на пассажиров. По мнению критиков инициативы, проезд по 30 гривен станет слишком дорогим для многих киевлян, особенно учителей, медиков и социальных работников. Также в столице уже появились петиции против повышения тарифов.

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