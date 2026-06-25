Топтала флаг ЛГБТКИ+: студентка КНУ публично извинилась за поступок на "КиевПрайде"

Топтание ЛГБТКИ+ флага в Киеве / © Unsplash

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Студентка КНУ имени Тараса Шевченко Юлиана Казнодий, которая во время марша «КиевПрайд» 21 июня топтала ЛГБТКИ+ флаг, публично извинилась за свои действия. Свое поведение девушка объяснила другим «видением института семьи».

Об этом она написала в Threads.

Девушка, которая топтала флаг ЛГБТКИ+, извинилась за свое поведение

Об инциденте стало известно из видео журналистов, которое мгновенно распространилось в социальных сетях. Девушка топтала флаг сообщества ЛГБТКИ+.

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На вопрос журналистов о причинах такого поступка она ответила, что «вытирала ноги», потому что «испачкала кроссовки».

Позже на своей странице у Threads Юлиана Казнодий опубликовала сообщение, в котором отметила, что у нее есть «собственные убеждения, ценности и жизненный опыт», которые сформировали ее «как человека».

«Да, мое видение института семьи кардинально отличается… В то же время, я понимаю, что мой поступок с флагом ЛГБТКИ+ оскорбил многих людей. Знаю и извиняюсь, если я задела чьи-то чувства этим поступком. Я не преследовала цели кого-то унизить», — заявила девушка.

Она также добавила, что признает, что ее поступок причинил боль и обиду ЛГБТКИ-сообществу, которое возмутилось ее поведением.

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На событие отреагировали и по месту работы девушки — в бьюте-баре G×KYIV. 24 июня представители заведения опубликовали заявление, в котором осудили действия своей сотрудницы и заверили, что проводят внутреннее расследование ситуации.

«Наш бренд изначально строился на простой идее: каждый человек имеет право быть собой. Среди наших клиентов и внутри самой команды есть представители ЛГБТК+ сообщества — и для нас это абсолютная норма, без исключения. В разных странах, с разным опытом и разными личными историями», — заявили в G×KYIV.

Несмотря на извинения и реакцию бьюти-бара, пользователи соцсетей и правозащитные организации продолжают требовать от руководства заведения увольнения девушки.

В частности, в организации UKRAINEPRIDE отметили недопустимость таких действий во время войны:

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«ЛГБТКИ-флаг — это символ свободы и достоинства для людей, борющихся за свое право на существование. Вытирать ноги о нашу символику не допустимо и это дает знак целому слою украинцев, что все они здесь в опасности».

В свою очередь, организация KyivPride также публично обратилась к бьюти-бару с ожиданием увольнения работницы.

«Мы верим, что у нас с вами общие ценности: безоговорочное уважение прав человека и человеческого достоинства. И мы уверены, что в вашем пространстве, которое мы так любим, нет места людям, чьи действия противоречат этим ценностям. Надеемся на правильное решение», — говорится в обращении организации.

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