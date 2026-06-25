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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
2 хв

"Як у в’язниці": Мережу сколихнули фото вбиральні в дитсадку на Київщині (фото)

Батько дитини показав туалет у дитсадку на Київщині та розповів про проблеми адаптації.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
"Як у в’язниці": Мережу сколихнули фото вбиральні в дитсадку на Київщині (фото)

Батько показав туалет у державному дитсадку на Київщині Фото threads

Українців обурили умови у дитячому садочку на Київщині, що активно обговорюють у соціальних мережах.

Про це йдеться у дописі Олександра Ничипоренка в Threads.

Користувачів Мережі обурив вигляд вбиральні, якою користуються дошкільнята, в одному з державних дитячих садків Київської області.

Олександр розповів, що його син має відвідувати цю групу, однак під час адаптації родині не дозволили бути присутніми у закладі.

За словами чоловіка, дитині доведеться самостійно користуватися вбиральнею без допомоги дорослих. Особливе обурення викликала відсутність перегородок між місцями для дітей, через що дошкільнята не мають достатньої приватності.

«Якби не було з чим порівнювати — ми б, можливо, нічого не сказали. Але дитина має сама ходити, сама витиратися і митися», — написав батько.

Також він зазначив, що туалет спільний для хлопчиків і дівчаток.

Вбиральня у дитсадку

Вбиральня у дитсадку

Реакція Мережі

Публікація викликала хвилю реакцій серед користувачів мережі. Люди називали побачені умови неприйнятними для дитячого закладу та порівнювали приміщення з радянськими або навіть тюремними санвузлами.

«Як у в’язниці», — пишуть користувачі соцмережі.

Деякі українці поділилися власним негативним досвідом із подібними туалетами у дитинстві. Один із користувачів згадав, що колись травмувався через конструкцію такого типу, коли нога провалилася у санітарний отвір.

У коментарях наголошували, що сучасні дитячі садки мають бути обладнані з урахуванням віку вихованців: із маленькими унітазами, окремими кабінками та безпечними умовами.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про скандал навколо дитсадка №628 у Дніпровському районі Києва. Там батьки поскаржилися на відсутність в укритті закладу туалету — діти тут користуються відрами, а підземне приміщення та вхід до нього потребують комплексного ремонту.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
282
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