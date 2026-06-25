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Ще кілька років тому вибір жіночої білизни зазвичай починався з консультації, примірки та порівняння кількох моделей безпосередньо в магазині. Сьогодні значна частина покупок відбувається через маркетплейси та онлайн-каталоги, тому рішення часто приймається вже після перегляду кількох карток товарів з різними дизайнами. Особливо помітні ці зміни у великих категоріях, де покупниця змушена самостійно порівнювати десятки моделей бюстгальтерів за набором параметрів, який працює без фізичного контакту з виробом. Жінки отримали доступ до значно ширшого асортименту, швидкого порівняння цін, рейтингів і відгуків. Водночас маркетплейси змінили не лише сам процес покупки, а й критерії оцінки товару. Частина інформації, яка раніше була доступною під час консультації або примірки, поступово стала просто відсутньою.

Покупець почав вибирати не бюстгальтери, а результати пошуку

Маркетплейси змінили не лише спосіб покупки, а й логіку прийняття рішень. У традиційній роздрібній торгівлі жінка спочатку взаємодіяла з виробом:

оцінювала посадку;

аналізувала матеріали;

підбирала конструкцію;

отримувала рекомендації консультанта стосовно обраної моделі в посадці під час примірювання.

В онлайн-каталозі першою точкою контакту стають алгоритми видачі. Ще до відкриття картки товару на вибір впливають позиція в пошуку, рейтинг, вартість, кількість відгуків, акційні позначки та умови доставки. Частина характеристик, які безпосередньо стосуються вибору ліфчиків, поступається місцем параметрам каталогу. Покупниця починає порівнювати те, що легко відсортувати й помітно відрізняється зовні, тоді як особливості конкретної моделі залишаються за межами первинного вибору. В результаті маркетплейси поступово змістили фокус із технічних метрик бюстгальтерів на параметри, які визначають його видимість у видачі.

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Як виробники повертають змісти, які втратили маркетплейси

У відповідь на спрощення карток товарів бренди-виробники почали повертати покупницям інформацію, яка допомагає зрозуміти сам ліфчик . Якщо маркетплейси концентруються на універсальних параметрах, то компанії з власним виробництвом частіше доповнюють каталоги поясненнями конструкції, рекомендаціями щодо посадки, типів чашки та особливостей різних розмірних груп.

Щоб обрати функціональний бюстгальтер, тепер є можливість враховувати технічні особливості моделі:

формована, м'яка або напівм'яка чашка;

бічна кісточка;

бічна підтримка;

широкі бретелі.

Окрему увагу компанії, які контролюють виробничий цикл, приділяють походженню тканин, складу полотна, якості фурнітури та наявності сертифікації, зокрема відповідності стандартам OEKO-TEX®. І ця інформація тепер також стає доступною. Додатково розробники почали пояснювати призначення конкретних моделей. Покупниці обирають між рішеннями для пишних або малих форм, різного рівня підтримки, щоденного носіння чи окремих типів одягу.

Тепер розмір рідше виступає первинним критерієм вибору, через те що розмірні сітки різних брендів не є повністю тотожними. Для цього багато компаній масштабують одну конструктивну модель на широку розмірну лінійку, зберігаючи її головні характеристики та принцип підтримки для різних параметрів фігури.

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Чому сьогодні дві жінки одного розміру можуть обрати різні бюстгальтери

Маркетплейси практично прибрали обмеження фізичного асортименту. Якщо раніше покупниця вибирала серед моделей, представлених у конкретному магазині, то сьогодні отримала доступ до сотень варіантів одного й того самого розміру від різних виробників.

У результаті змінився і сам принцип конкуренції на ринку білизни. Раніше конкуренція значною мірою будувалася навколо доступності потрібного розміру, тоді як сьогодні важливішою стає спеціалізація моделі. Жінки купують бюстгальтери для окремих типів фігури, різних рівнів активності, особливостей посадки або специфічних вимог до підтримки. Натомість розмір поступово перестав бути головним фактором диференціації. Значно важливішим стало те, наскільки точно конкретна модель відповідає запиту жінки, та наскільки зручно продавець забезпечив підбір білизни на сайті.

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