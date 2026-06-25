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- Київ
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Київ накриває тотальна спека, але погода різко зіпсується: синоптики попередили, чого очікувати
У четвер, 25 червня, мешканців столиці порадує тепла та переважно ясна погода без суттєвих опадів з температурою до +28 градусів.
У четвер, 25 червня, у Києві очікується переважно ясна та комфортна погода з денною температурою до +28 без істотних опадів, яка вже на початку наступного тижня зміниться сильною спекою до +34.
За даними Українського гідрометцентру на Київщині 25 червня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірний невеликий короткочасний дощ.
Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +15 до +20, вдень повітря прогріється до +29 градусів тепла. У Києві вночі очікується від +18 до +20 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +28 градусів тепла.
За даними погодного порталу Sinoptik, незважаючи на похмурий досвітній час, у Києві 25 червня з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +19 градусів тепла вночі до +27 градусів тепла вдень.
Проте вже у понеділок, 29 червня у столиці температура повітря вдень підніметься до +34 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 25 червня.
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