Київ накриває тотальна спека, але погода різко зіпсується: синоптики попередили, чого очікувати

Фото ілюстративне / © УНІАН

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У четвер, 25 червня, у Києві очікується переважно ясна та комфортна погода з денною температурою до +28 без істотних опадів, яка вже на початку наступного тижня зміниться сильною спекою до +34.

За даними Українського гідрометцентру на Київщині 25 червня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірний невеликий короткочасний дощ.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +15 до +20, вдень повітря прогріється до +29 градусів тепла. У Києві вночі очікується від +18 до +20 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +28 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, незважаючи на похмурий досвітній час, у Києві 25 червня з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +19 градусів тепла вночі до +27 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 25 червня / © скриншот

Проте вже у понеділок, 29 червня у столиці температура повітря вдень підніметься до +34 градусів тепла.

Погода у Києві 29 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 25 червня.

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