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ТСН у соціальних мережах

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Київ
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Шукали п’ять днів: у Києві з озера дістали тіло чоловіка

Рятувальники завершили пошуки 23-річного чоловіка на озері Редькине в Києві.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Рятувальники завершили пошуки 23-річного чоловіка у Києві

Рятувальники завершили пошуки 23-річного чоловіка у Києві / © ДСНС України

На озері Редькине, що розташоване в Оболонському районі Києва, завершилися п’ятиденні пошуки. Рятувальники виявили тіло 23-річного чоловіка, який зник під водою ввечері 20 червня.

Про це повідомляє ДСНС України.

За словами рятувальників, тіло загиблого виявили 24 червня, о 14:53. До пошукової операції залучалися водолази відділення групи піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування АРЗ СП.

«На відстані 70 метрів від берега та на глибині 10 метрів водолази відділення групи піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування АРЗ СП знайшли та вилучили з води тіло загиблого», — зазначили у ДСНС.

Рятувальники завершили пошуки 23-річного чоловіка у Києві / © ДСНС України

Рятувальники завершили пошуки 23-річного чоловіка у Києві / © ДСНС України

Наразі з рідними та близькими загиблого працюють психологи, які надають їм необхідну допомогу. Обставини та причини трагічної події з’ясовуватимуть правоохоронні органи.

Увага! Фото містить чутливі кадри 18+

Рятувальники завершили пошуки 23-річного чоловіка у Києві / © ДСНС України

Рятувальники завершили пошуки 23-річного чоловіка у Києві / © ДСНС України

Рятувальники завершили пошуки 23-річного чоловіка у Києві / © ДСНС України

Рятувальники завершили пошуки 23-річного чоловіка у Києві / © ДСНС України

Раніше ми писали, у Києві вже третю добу поспіль тривають пошукові роботи в Оболонському районі, де в озері Редькине зник чоловік.

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