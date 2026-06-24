Шукали п’ять днів: у Києві з озера дістали тіло чоловіка

Рятувальники завершили пошуки 23-річного чоловіка у Києві / © ДСНС України

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На озері Редькине, що розташоване в Оболонському районі Києва, завершилися п’ятиденні пошуки. Рятувальники виявили тіло 23-річного чоловіка, який зник під водою ввечері 20 червня.

Про це повідомляє ДСНС України.

За словами рятувальників, тіло загиблого виявили 24 червня, о 14:53. До пошукової операції залучалися водолази відділення групи піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування АРЗ СП.

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«На відстані 70 метрів від берега та на глибині 10 метрів водолази відділення групи піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування АРЗ СП знайшли та вилучили з води тіло загиблого», — зазначили у ДСНС.

Рятувальники завершили пошуки 23-річного чоловіка у Києві / © ДСНС України

Наразі з рідними та близькими загиблого працюють психологи, які надають їм необхідну допомогу. Обставини та причини трагічної події з’ясовуватимуть правоохоронні органи.

Увага! Фото містить чутливі кадри 18+

Рятувальники завершили пошуки 23-річного чоловіка у Києві / © ДСНС України

Рятувальники завершили пошуки 23-річного чоловіка у Києві / © ДСНС України

Раніше ми писали, у Києві вже третю добу поспіль тривають пошукові роботи в Оболонському районі, де в озері Редькине зник чоловік.

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