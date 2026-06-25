Відключення світла у Києві / © pexels.com

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Вдень 25 червня на лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК.

Відповідне рішення ухвалили за командою «Укренерго».

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Енергетики закликають киян до заощадливого енергоспоживання.

«За командою „Укренерго“ застосовані екстрені відключення. Просимо ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему», — сказано у повідомленні.

Зауважимо, про проблеми із електроенергією у столиці повідомляли вранці у місцевих пабліках.

Чому немає світла і коли відновлять послугу

В «Укренерго» додали, що аварійні відключення світла запровадили і на правому березі Києва. Причина — технологічне порушення на одному з енергооб’єктів.

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«Внаслідок технологічного порушення на одному з енергооб’єктів — у частині районів Києва застосовані аварійні відключення для всіх категорій споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу», — наголосили у компанії.

Світло повернуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Чи повернуться відключення світла влітку

В «Укренерго» відповіли, що повернення до графіків відключення світла буде залежати від тривалості спеки, яка охопила країну. Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко зауважив, що якщо спека понад 30 градусів триматиметься щонайменше тиждень, то Україна вийде на пік літнього споживання і може повернутися до відключень світла.

А Крим охопив блекаут. Вранці 25 червня у Севастополі терміново впроваджують графіки відключення світла. Російська окупаційна «влада» пояснює це вимушеним кроком через критичне перевантаження мереж. Однак таких проблем до ударів по півострову не було.

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