Масштабна афера з дорогами Києва: посадовці привласнили 800 тисяч, імітуючи ремонт (фото)

У Києві розікрали гроші на ремонт доріг / © Київська міська прокуратура

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У Києві викрили схему привласнення понад 800 тис. грн на ремонті доріг. Слідство встановило, що керівник шляхово-експлуатаційного управління та підрядник привласнювали державні гроші на роботи, які фактично не проводилися.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Повідомлено про підозру керівнику одного зі шляхово-експлуатаційних управлінь столиці та директору приватного підприємства у розтраті й привласненні бюджетних коштів, виділених на ремонт дорожнього покриття.

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За даними слідства, упродовж травня — вересня 2025 року підрядна організація виконувала ямковий ремонт доріг. Згідно з офіційною документацією, для ліквідації вибоїн використовувалася спеціалізована техніка. Водночас під час перевірки встановлено, що на окремих вулицях ремонтні роботи фактично не проводилися, а техніка, за яку було сплачено, у цей період перебувала в іншому місті.

Незважаючи на це, ШЕУ перерахувало за нібито виконані роботи та використання техніки понад 800 тис. грн.

Дії посадовця комунального підприємства та підрядника кваліфіковано як внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів і розтрату бюджетних коштів. За це одному з них загрожує до восьми років ув’язнення із позбавленням на три роки права обіймати певні посади. Іншому — до п’яти років за ґратами із аналогічним додатковим покаранням та штрафом.

У Києві розікрали гроші на ремонт доріг / © Київська міська прокуратура

У Києві розікрали гроші на ремонт доріг / © Київська міська прокуратура

У Києві розікрали гроші на ремонт доріг / © Київська міська прокуратура

У Києві розікрали гроші на ремонт доріг / © Київська міська прокуратура

До слова, раніше поліція викрила злочинну групу, яка привласнила 27 млн грн гуманітарної допомоги, виділеної деокупованим громадам Київщини. Схему очолив столичний адвокат: разом зі спільниками він подавав до Мінсоцполітики фіктивні запити на закупівлю товарів, а отримані бюджетні кошти виводив на підконтрольні фірми. Вкрадені гроші фігуранти витратили на елітні авто та нерухомість.

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