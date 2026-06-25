Топтала прапор ЛГБТКІ+: студентка КНУ публічно перепросила за вчинок на "КиївПрайді"

Топтання ЛГБТКІ+ прапора у Києві / © Unsplash

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Студентка КНУ імені Тараса Шевченка Юліана Казнодій, яка під час маршу «КиївПрайд» 21 червня топтала ЛГБТКІ+ прапор, публічно перепросила за свої дії. Свою поведінку дівчина пояснила відмінним «баченням інституту сімʼї».

Про це дівчина написала у Threads.

Дівчина, яка топтала прапор ЛГБТКІ+, перепросила за свою поведінку

Про інцидент стало відомо з відео журналістів, яке миттєво поширилося у соціальних мережах. Дівчина топтала прапор спільноти ЛГБТКІ+.

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На запитання журналістів про причини такого вчинку вона відповіла, що «витирала ноги», бо «замастила кросівки».

Пізніше на своїй сторінці у Threads Юліана Казнодій опублікувала допис, у якому зазначила, що має «власні переконання, цінності та життєвий досвід», які сформували її «як людину».

«Так, моє бачення інституту сімʼї кардинально відрізняється… Водночас я розумію, що мій вчинок із прапором ЛГБТКІ+ образив багатьох людей. Знаю та перепрошую, якщо я зачепила чиїсь почуття цим вчинком. Я не мала на меті когось принизити», — заявила дівчина.

Вона також додала, що визнає, що її вчинок завдав болю та образи ЛГБТКІ-спільноті, яка обурилася її поведінкою.

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На подію відреагували і за місцем роботи дівчини — у б’юті-барі G × KYIV. 24 червня представники закладу оприлюднили заяву, в якій засудили дії своєї співробітниці та запевнили, що проводять внутрішнє розслідування ситуації.

«Наш бренд від самого початку будувався на простій ідеї: кожна людина має право бути собою. Серед наших клієнтів і всередині самої команди є представники ЛГБТК+ спільноти — і для нас це абсолютна норма, без винятків. У різних країнах, з різним досвідом і різними особистими історіями», — заявили в G × KYIV.

Попри вибачення дівчини та реакцію б’юті-бару, користувачі соцмереж та правозахисні організації продовжують вимагати від керівництва закладу звільнення дівчини.

Зокрема, в організації UKRAINEPRIDE наголосили на неприпустимості таких дій під час війни:

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«ЛГБТКІ-прапор — це символ свободи і гідності для людей, які виборюють своє право на існування. Витирати ноги об нашу символіку не є припустимим і це дає знак цілому прошарку українців, що всі вони тут є в небезпеці».

Своєю чергою, організація KyivPride також публічно звернулася до б’юті-бару з очікуванням звільнення працівниці.

«Ми віримо, що у нас із вами спільні цінності: беззаперечна повага до прав людини та людської гідності. І ми впевнені, що у вашому просторі, який ми так любимо, немає місця людям, чиї дії суперечать цим цінностям. Сподіваємося на правильне рішення», — йдеться у зверненні організації.

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