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- Київ
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Топтала прапор ЛГБТКІ+: студентка КНУ публічно перепросила за вчинок на "КиївПрайді"
У Києві розгорівся скандал навколо дій студентки КНУ під час маршу «КиївПрайд». Згодом вона визнала, що її вчинок образив частину суспільства, та перепросила за нього.
Студентка КНУ імені Тараса Шевченка Юліана Казнодій, яка під час маршу «КиївПрайд» 21 червня топтала ЛГБТКІ+ прапор, публічно перепросила за свої дії. Свою поведінку дівчина пояснила відмінним «баченням інституту сімʼї».
Про це дівчина написала у Threads.
Дівчина, яка топтала прапор ЛГБТКІ+, перепросила за свою поведінку
Про інцидент стало відомо з відео журналістів, яке миттєво поширилося у соціальних мережах. Дівчина топтала прапор спільноти ЛГБТКІ+.
На запитання журналістів про причини такого вчинку вона відповіла, що «витирала ноги», бо «замастила кросівки».
Пізніше на своїй сторінці у Threads Юліана Казнодій опублікувала допис, у якому зазначила, що має «власні переконання, цінності та життєвий досвід», які сформували її «як людину».
«Так, моє бачення інституту сімʼї кардинально відрізняється… Водночас я розумію, що мій вчинок із прапором ЛГБТКІ+ образив багатьох людей. Знаю та перепрошую, якщо я зачепила чиїсь почуття цим вчинком. Я не мала на меті когось принизити», — заявила дівчина.
Вона також додала, що визнає, що її вчинок завдав болю та образи ЛГБТКІ-спільноті, яка обурилася її поведінкою.
На подію відреагували і за місцем роботи дівчини — у б’юті-барі G × KYIV. 24 червня представники закладу оприлюднили заяву, в якій засудили дії своєї співробітниці та запевнили, що проводять внутрішнє розслідування ситуації.
«Наш бренд від самого початку будувався на простій ідеї: кожна людина має право бути собою. Серед наших клієнтів і всередині самої команди є представники ЛГБТК+ спільноти — і для нас це абсолютна норма, без винятків. У різних країнах, з різним досвідом і різними особистими історіями», — заявили в G × KYIV.
Попри вибачення дівчини та реакцію б’юті-бару, користувачі соцмереж та правозахисні організації продовжують вимагати від керівництва закладу звільнення дівчини.
Зокрема, в організації UKRAINEPRIDE наголосили на неприпустимості таких дій під час війни:
«ЛГБТКІ-прапор — це символ свободи і гідності для людей, які виборюють своє право на існування. Витирати ноги об нашу символіку не є припустимим і це дає знак цілому прошарку українців, що всі вони тут є в небезпеці».
Своєю чергою, організація KyivPride також публічно звернулася до б’юті-бару з очікуванням звільнення працівниці.
«Ми віримо, що у нас із вами спільні цінності: беззаперечна повага до прав людини та людської гідності. І ми впевнені, що у вашому просторі, який ми так любимо, немає місця людям, чиї дії суперечать цим цінностям. Сподіваємося на правильне рішення», — йдеться у зверненні організації.