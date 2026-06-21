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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1652
Час на прочитання
2 хв

Центр Києва — перекритий, багато поліції: що відбувається (відео)

На місці працює багато правоохоронців, які контролюють ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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ЛГБТК

ЛГБТК / © Unsplash

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві запланований марш «КиївПрайд» на підтримку рівних прав для представників ЛГБТК+ спільноти. Станом на ранок центр міста перекритий.

Відео публікують у телеграм-каналах.

На відеокадрах видно велике скупчення людей. За даними київських пабліків, на місце акції зібралися також і противники руху ЛГБТК+. Учасники маршу планують провести акцію об 11:00.

Окрім того, на Майдані Незалежності та в районі вулиці Богдана Хмельницького патрулює багато поліції.

Перекритий рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка зі сторони Бессарабки.

Також у Києві відбудеться «Хода на захист сім’ї».

За інформацією КМДА, через проведення публічних заходів тимчасово змінять режим роботи деяких станцій метрополітену та маршрути окремих тролейбусів і автобусів. Зокрема:

  • станція метро «Площа Українських Героїв» і «Палац спорту» та пересадковий вузол між ними не працюватимуть з початку руху поїздів і до завершення заходів. Поїзди слідуватимуть повз станції без зупинки. Обмеження діятимуть у першій половині дня.

  • також змінять рух маршрутів тролейбусів №№ 4, 5, 7, 8, 17 та автобусів №№ 24, 62, 109, 110, 111, 114, 118-Д.

До центру підтягуються як прихильники, так і противники ЛГБТК+ спільноти. Старт маршу був запланований на 11.00.

За інформацією кореспондента ТСН Дмитра Фурдака, противники «КиївПрайду», які одягнені у чорне та у балаклавах, під наглядом правоохоронців заблокували прохід до Маршу гідності.

Раніше повідомляли, що в Києві заплановано проведення одразу кількох масових заходів різної тематики: Марш «КиївПрайд» та інформаційно-просвітницька «Хода на захист сім’ї, дітей та України».

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Дата публікації
Кількість переглядів
1652
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