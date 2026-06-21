У Києві та низці областей оголошена тривога: яка небезпека у небі

Повітряна тривога / © ТСН

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У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів російських дронів.

Про це стало відомо із мапи тривог.

Повітряна тривога охопила більшість областей.

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За інформацією Повітряних сил, в українському небі фіксують російські дрони. За даними моніторингових пабліків, наразі над Україною літає до 40 БпЛА.

Група БпЛА на Чернігів зі сходу

БпЛА на Бориспіль із півночі

БпЛА на Шполу Черкащина із півдня

БпЛА на Київ зі сходу,

БпЛА у напрямку Баришівки на Київщині із півночі

Група БпЛА на півночі Миколаївщини північно-західним курсом

БпЛА на Вінниччині на Ситківці із південного сходу, на Теплик зі сходу

Окрім того, існує загроза ударів КАБами. Зокрема, для Запорізької області.

Удари РФ по Україні — останні новини

У ніч проти 21 червня Росія атакувала деякі області України. У Рівненській області через атаку виникли проблеми із енергетикою у Сарненському районі. На щастя, ніхто не постраждав.

Також під атакою ворога опинилася Полтава. Росія завдала удару по території двох підприємств. В районі відбулося аварійне вимкнення світла. Внаслідок удару Росії є постраждалі, серед яких — діти, та підтверджено загибель двох людей.

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