У Києві тимчасово закриють дві станції метро: як зміниться рух транспорту

Громадський транспорт Києва

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У неділю, 21 червня, через проведення в центрі Києва публічних заходів буде обмежено рух низки станцій метрополітену та змінено маршрути громадського транспорту.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Розклад руху метро та автобусів 21 червня — що відомо

Зокрема, з початку руху поїздів і до завершення заходів станції метро «Площа Українських Героїв» та «Палац спорту», а також пересадковий вузол між ними будуть зачинені для пасажирів. Поїзди курсуватимуть через ці станції без зупинки. Очікується, що обмеження діятимуть у першій половині дня.

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«Про відновлення роботи станцій у звичайному режимі повідомимо додатково. Також з початку руху і орієнтовно до 14:00 змінять маршрути тролейбусів № 4, 5, 7, 8, 17 та автобусів № 24, 62, 109, 110, 111, 114, 118-Д», — повідомили в КМДА.

Зміни в курсуванні тролейбусів та автобусів у Києві:

Тролейбуси № 4, 5, 7, 8, 17: рухатимуться до бульвару Тараса Шевченка за своїми маршрутами, далі — вул. Леонтовича, вул. Богдана Хмельницького, вул. Пирогова та знову на бульвар Тараса Шевченка.

Автобус № 24: курсуватиме від музею історії України у Другій світовій війні до вул. Басейної, далі через вул. Еспланадну, вул. Саксаганського (у зворотному напрямку — вул. Жилянська та вул. Шота Руставелі) і вул. Симона Петлюри до залізничного вокзалу «Центральний».

Автобус № 62: пролягатиме від Ботанічного саду до вул. Басейної, далі — вул. Еспланадна, ст. м. «Палац спорту», вул. Рогнідинська, вул. Шота Руставелі та вул. Басейна.

Автобус № 109: від ст. м. «Харківська» до вул. Антоновича, далі — вул. Гетьмана Павла Скоропадського, площа Українських Героїв, вул. Велика Васильківська, після чого — за власним маршрутом.

Автобуси № 110, 111: прямуватимуть від вул. Милославської та Дарницької площі лише до Європейської площі.

Автобус № 114: від вул. Милославської до вул. Хрещатик, далі — Майдан Незалежності, вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська (назад — через Володимирський проїзд), вул. Володимирська, вул. Богдана Хмельницького, вул. Пирогова (назад — вул. Леонтовича), бульвар Тараса Шевченка, вул. Симона Петлюри до залізничного вокзалу «Центральний».

Автобус № 118-Д: від ст. м. «Лісова» до вул. Басейної, далі — вул. Еспланадна, вул. Саксаганського (назад — вул. Жилянська та вул. Шота Руставелі), просп. Берестейський, після чого — за звичним маршрутом.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА закликали пасажирів враховувати ці зміни при плануванні своїх поїздок містом у неділю.

Нагадаємо, у неділю, 21 червня, у центрі Києва пройдуть одразу кілька масових заходів: правозахисний марш «КиївПрайд» та «Хода на захист сім’ї, дітей та України».

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