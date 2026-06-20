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- Київ
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Київ “розжарює” ще більше: синоптики попередили, яка буде погода на вихідних
На мешканців столиці та області чекає суха й комфортна погода з помірним літнім теплом і мінливою хмарністю.
У суботу, 20 червня, на мешканців Києва та області чекає суха й комфортна погода з помірним літнім теплом і мінливою хмарністю, яка чудово підійде для планів на свіжому повітрі.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 20-21 червня погода буде сприятлива для відпочинку, опадів не передбачається, а температура повітря підніметься до +26 градусів тепла.
На Київщині 20 червня буде хмарно із короткочасними проясненнями. Опадів синоптики не передбачають.
Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.
У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла.
За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві 20 червня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря коливатиметься від +18 до +25 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 20 червня.
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