Рятувальники показали наслідки російської атаки по Київщині: куди поцілив ворог (фото)

Російська армія завдала чергового удару по Київщині / © ДСНС

Реклама

У суботу, 20 червня, після чергового обстрілу з боку російських військ на території Київської області зафіксовано руйнування та пожежі у кількох районах. Рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки через загрозу повторних повітряних ударів.

Про це передає пресслужба ДСНС.

Так, масштабна пожежа виникла в одній зі складських будівель Борипільського району. Через загрозу повторних повітряних ударів рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки. Під час ліквідації пожежі виявлено постраждалого чоловіка, який зазнав отруєння продуктами горіння. Його госпіталізовано до лікарні.

Реклама

У Вишгородському районі внаслідок влучання у легковик травмовано троє людей.

На місцях влучань працювали екстрені служби та ліквідовували наслідки ворожої атаки.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, російська армія у ніч проти четверга, 18 червня, вдарила ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Київській області.

Кількість поранених зросла до чотирьох осіб, троє з яких отримали травми у Вишгородському районі.

Реклама

Новини партнерів