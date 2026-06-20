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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

Рятувальники показали наслідки російської атаки по Київщині: куди поцілив ворог (фото)

Через чергову ворожу атаку на Київщині спалахнули масштабні пожежі та зафіксовано руйнування у кількох районах.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Російська армія завдала чергового удару по Київщині

Російська армія завдала чергового удару по Київщині / © ДСНС

У суботу, 20 червня, після чергового обстрілу з боку російських військ на території Київської області зафіксовано руйнування та пожежі у кількох районах. Рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки через загрозу повторних повітряних ударів.

Про це передає пресслужба ДСНС.

Так, масштабна пожежа виникла в одній зі складських будівель Борипільського району. Через загрозу повторних повітряних ударів рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки. Під час ліквідації пожежі виявлено постраждалого чоловіка, який зазнав отруєння продуктами горіння. Його госпіталізовано до лікарні.

У Вишгородському районі внаслідок влучання у легковик травмовано троє людей.

На місцях влучань працювали екстрені служби та ліквідовували наслідки ворожої атаки.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, російська армія у ніч проти четверга, 18 червня, вдарила ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Київській області.

Кількість поранених зросла до чотирьох осіб, троє з яких отримали травми у Вишгородському районі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
168
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