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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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1 хв

В Києві завершили гасіння пожежі на книжковому ринку після удару РФ: який вигляд він має (фото)

У Києві завершили ліквідацію наслідків нічного російського обстрілу в Оболонському районі. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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В Києві завершили гасіння пожежі на книжковому ринку після удару РФ: який вигляд він має (фото)

ДСНС ліквідувала всі пожежі після нічної атаки РФ на Київ / © ДСНС

У Києві ввечері 16 серпня завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в Оболонському районі.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежі, які виникли через російську атаку, рятувальники ліквідували ще вранці. Водночас через значне пожежне навантаження на окремих ділянках тривали роботи з розбирання та проливання конструкцій.

/ © ДСНС

© ДСНС

До ліквідації наслідків обстрілу залучили 68 вогнеборців та 17 одиниць техніки.

/ © ДСНС

© ДСНС

Також рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені нічною атакою РФ в Оболонському та Голосіївському районах столиці.

/ © ДСНС

© ДСНС

Унаслідок російського обстрілу Києва постраждали троє людей. Рятувальники продовжували працювати на місцях для ліквідації наслідків атаки.

Станом на 22:20 роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в Оболонському районі Києва завершено.

Нагадаємо, російська атака  ніч проти 16 серпня пошкодила два українські видавництва «Наш Формат» та «Лабораторія» в Києві.

Армія РФ знищила відомий книжковий ринок на Почайній. Це одним із символів культурного та інтелектуального життя столиці.

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