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В Києві завершили гасіння пожежі на книжковому ринку після удару РФ: який вигляд він має (фото)
У Києві завершили ліквідацію наслідків нічного російського обстрілу в Оболонському районі. Внаслідок атаки постраждали троє людей.
У Києві ввечері 16 серпня завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в Оболонському районі.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Пожежі, які виникли через російську атаку, рятувальники ліквідували ще вранці. Водночас через значне пожежне навантаження на окремих ділянках тривали роботи з розбирання та проливання конструкцій.
До ліквідації наслідків обстрілу залучили 68 вогнеборців та 17 одиниць техніки.
Також рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені нічною атакою РФ в Оболонському та Голосіївському районах столиці.
Унаслідок російського обстрілу Києва постраждали троє людей. Рятувальники продовжували працювати на місцях для ліквідації наслідків атаки.
Станом на 22:20 роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в Оболонському районі Києва завершено.
Нагадаємо, російська атака ніч проти 16 серпня пошкодила два українські видавництва «Наш Формат» та «Лабораторія» в Києві.
Армія РФ знищила відомий книжковий ринок на Почайній. Це одним із символів культурного та інтелектуального життя столиці.