ЛГБТК / © Unsplash

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В Киеве запланирован марш «КиевПрайд» в поддержку равных прав для представителей ЛГБТК+ сообщества. По состоянию на утро центр города перекрыт.

Видео публикуют в телеграммах-каналах.

На видеокадрах видно большое скопление людей. По данным киевских пабликов, на место акции собрались также и противники движения ЛГБТК+. Участники марша планируют провести акцию в 11:00.

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Кроме того, на Майдане Незалежности и в районе улицы Богдана Хмельницкого патрулируют многие полиции.

Перекрыто движение транспорта по бульвару Тараса Шевченко со стороны Бессарабки.

Также в Киеве состоится «Шествие в защиту семьи».

По информации КГГА, из-за проведения публичных мероприятий временно изменят режим работы некоторых станций метрополитена и маршруты отдельных троллейбусов и автобусов. В частности:

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станция метро «Площадь Украинских Героев» и «Дворец спорта» и пересадочный узел между ними не будут работать с начала движения поездов и до завершения мероприятий. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Ограничения будут действовать в первой половине дня.

также изменят движение маршрутов троллейбусов №№ 4, 5, 7, 8, 17 и автобусов №№ 24, 62, 109, 110, 111, 114, 118-Д.

Дата публикации 09:41, 21.06.26 Количество просмотров 51 Центр Киева перекрыт из-за марша

Ранее сообщалось, что в Киеве запланировано проведение сразу нескольких массовых мероприятий разной тематики: Марш «КиевПрайд» и информационно-просветительская «Шествие на защиту семьи, детей и Украины».

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