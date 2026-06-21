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- Киев
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Центр Киева — перекрыт, много полиции: что происходит (видео)
На месте работают многие правоохранители, которые контролируют ситуацию.
В Киеве запланирован марш «КиевПрайд» в поддержку равных прав для представителей ЛГБТК+ сообщества. По состоянию на утро центр города перекрыт.
Видео публикуют в телеграммах-каналах.
На видеокадрах видно большое скопление людей. По данным киевских пабликов, на место акции собрались также и противники движения ЛГБТК+. Участники марша планируют провести акцию в 11:00.
Кроме того, на Майдане Незалежности и в районе улицы Богдана Хмельницкого патрулируют многие полиции.
Перекрыто движение транспорта по бульвару Тараса Шевченко со стороны Бессарабки.
Также в Киеве состоится «Шествие в защиту семьи».
По информации КГГА, из-за проведения публичных мероприятий временно изменят режим работы некоторых станций метрополитена и маршруты отдельных троллейбусов и автобусов. В частности:
станция метро «Площадь Украинских Героев» и «Дворец спорта» и пересадочный узел между ними не будут работать с начала движения поездов и до завершения мероприятий. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Ограничения будут действовать в первой половине дня.
также изменят движение маршрутов троллейбусов №№ 4, 5, 7, 8, 17 и автобусов №№ 24, 62, 109, 110, 111, 114, 118-Д.
Ранее сообщалось, что в Киеве запланировано проведение сразу нескольких массовых мероприятий разной тематики: Марш «КиевПрайд» и информационно-просветительская «Шествие на защиту семьи, детей и Украины».