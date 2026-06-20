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- Київ
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У Києві спалахнула масштабна пожежа на лівому березі: що горить
У ДСНС Києва розповіли, що вогонь охопив один з ресторанів на Троєщині.
У Києві спалахнула масштабна пожежа. Стовп чорного диму піднявся у небо над лівим берегом. У Мережі повідомляють, що зайнявся ресторан на Троєщині.
У ДСНС Києва підтвердили, що займання сталося у Деснянському районі Києва.
«Пожежа спалахнула у закладі громадського харчування. Площа пожежі складає приблизно 300 квадратних метрів», — повідоми ТСН.ua столичні рятувальники.
Для гасіння вогню задіяні 6 одиниць спеціальної техніки та 27 рятувальників.
Там додаю, що за попередньою інформацією інформація про постраждалих відсутня.
Причину займання мають встановити правоохоронці.
«Повідомлення про пожежу на вулиці Мілютенка надійшло о 18:51. О 20:11 загоряння ліквідовано на площі 300 кв. м.», — йдеться в повідомленні ДСНС Києва.
Рятувальники зазначили, що жертв та постраждалих в наслідок пожежі немає.
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