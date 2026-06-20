У Києві спалахнула масштабна пожежа на лівому березі: що горить

Пожежа / © ДСНС

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У Києві спалахнула масштабна пожежа. Стовп чорного диму піднявся у небо над лівим берегом. У Мережі повідомляють, що зайнявся ресторан на Троєщині.

У ДСНС Києва підтвердили, що займання сталося у Деснянському районі Києва.

Стовп диму / © Фото з відкритих джерел

«Пожежа спалахнула у закладі громадського харчування. Площа пожежі складає приблизно 300 квадратних метрів», — повідоми ТСН.ua столичні рятувальники.

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Пожежа в ресторані / © Фото з відкритих джерел

Для гасіння вогню задіяні 6 одиниць спеціальної техніки та 27 рятувальників.

Пожежа в ресторані / © Фото з відкритих джерел

Там додаю, що за попередньою інформацією інформація про постраждалих відсутня.

Пожежа в ресторані / © ДСНС

Причину займання мають встановити правоохоронці.

«Повідомлення про пожежу на вулиці Мілютенка надійшло о 18:51. О 20:11 загоряння ліквідовано на площі 300 кв. м.», — йдеться в повідомленні ДСНС Києва.

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Пожежа в ресторані / © ДСНС

Рятувальники зазначили, що жертв та постраждалих в наслідок пожежі немає.

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