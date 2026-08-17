У Києві військовий у СЗЧ хотів продати машину побратима: деталі справи

Авто

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У Києві поліцейські затримали 33-річного військовослужбовця, який незаконно заволодів автомобілем Citroën та намагався продати його. Чоловік перебував у статусі самовільного залишення частини.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Що відомо про справу

До правоохоронців звернулася мешканка Деснянського району. Жінка заявила про зникнення автомобіля, який належав її чоловікові та був припаркований біля будинку.

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Як з'ясували правоохоронці, власник машини, який нині захищає Україну на фронті, попросив знайомого передати його дружині ключі та свідоцтво про реєстрацію авто. Той, своєю чергою, доручив це іншому чоловікові.

За даними слідства, замість того, щоб виконати прохання, фігурант вирішив скористатися ситуацією. Спочатку він користувався чужим автомобілем для власних потреб, а згодом розмістив в інтернеті оголошення про його продаж.

Поліцейські за допомогою аналітиків кримінального аналізу встановили особу підозрюваного та його місце перебування. Чоловіка затримали, а автомобіль вилучили та повернули законному власнику.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

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У разі доведення вини чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що на Київщині військовослужбовця, який перебував у СЗЧ, підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини. За даними слідства, напередодні між ними стався конфлікт. Дівчина просила чоловіка не приходити до їхнього будинку. Через кілька днів він, за версією правоохоронців, прийшов до оселі, де спали діти, та вбив дівчину. Підозрюваного затримали й взяли під варту. Після трагедії правоохоронці також повідомили про підозру матері загиблої та двом працівницям соціальних служб. Молодших дітей із родини вилучили лише після вбивства.

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