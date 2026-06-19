У Києві відбудеться марш "КиївПрайд": влада зробила важливе попередження

ЛГБТ / © Associated Press

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У неділю, 21 червня, в Києві заплановано проведення одразу кількох масових заходів різної тематики. Зокрема, центральними вулицями міста пройдуть правозахисний Марш «КиївПрайд» та інформаційно-просвітницька «Хода на захист сім’ї, дітей та України».

Про це офіційно повідомили в Київській міській державній адміністрації.

У міській владі наголошують, що в умовах дії воєнного стану безпека кожної людини, яка проживає або тимчасово перебуває в столиці, є безумовним пріоритетом.

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Де будуть діяти обмеження руху

Через проведення масових заходів у центральній частині Києва передбачено тимчасове обмеження руху автомобільного транспорту. Крім того, зазнають змін і звичні маршрути курсування громадського транспорту. Комунальні служби, медики та правоохоронні органи координуватимуть зусилля задля недопущення правопорушень.

«Під час заходу організатори та організаторки, правоохоронні органи та міські служби спрямують усі зусилля на забезпечення громадського порядку та безпеки учасників та учасниць», — зазначили у КМДА.

Столичні посадовці звернулися до громадян — як до безпосередніх учасників публічних заходів, так і до тих, хто має протилежні погляди — з проханням суворо дотримуватися закону, поважати права інших та утримуватися від будь-яких агресивних дій чи провокацій.

У мерії переконані, що паралельне проведення таких різних за філософією заходів є іспитом на європейськість.

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«Саме можливість людей із різними поглядами мирно реалізовувати свої права, поважаючи права і свободи одне одного, є свідченням демократичної зрілості суспільства та цінностей, за які сьогодні бореться Україна. Те, що в Києві можуть одночасно відбуватися різні публічні заходи, а їх учасники та учасниці почуваються в безпеці, є важливим проявом цієї свободи та взаємної поваги», — наголосили в адміністрації.

Водночас влада нагадує про обов’язкове дотримання безпекових інструкцій. У разі оголошення повітряної тривоги всі присутні на вулицях учасники обох маршів зобов’язані негайно зупинити рух та пройти до найближчих підземних укриттів.

Марш рівності — останні новини

Нагадаємо, 7 червня у Львові відбувся правозахисний захід «ЛьвівПрайд 2026». Цьогорічну акцію присвятили правовому визнанню ЛГБТКІ+ спільноти, євроінтеграційним зобов’язанням України та протесту проти нової редакції Цивільного кодексу.

Подія пройшла під посиленим контролем правоохоронців, оскільки поблизу місця проведення «ЛьвівПрайду» зібралися противники заходу. Вони принесли плакати із закликами до «традиційних родин» і скандували: «Ворогам української нації тричі смерть».

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Також 17 травня в Одесі відбувся Марш рівності, учасники якого пройшли від Приморського бульвару до Біржової площі під наглядом великої кількості поліції.

Представники ЛГБТК+ спільноти провели мітинг. Водночас прихильники «традиційних цінностей» організували власну акцію протесту в балаклавах, розгорнувши банер «Одеса — не Содом». Опоненти вигукували гасла із закликами до фізичної розправи.

За повідомленнями біля пам’ятника Дюку де Рішельє між мітингувальниками та правоохоронцями згодом розпочалися сутички.

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