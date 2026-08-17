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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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621
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2 хв

У центрі Києва моторошна аварія: авто від удару влетіло у терасу ресторану — деталі (відео, фото)

За попередніми даними, сталося зіткнення двох BMW. Від удару одна з автівок в’їхала на територію літньої тераси закладу та перекинулася. Є потерпілі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Аварія у центрі Києві

Аварія у центрі Києві / © Поліція Києва

У понеділок, 17 серпня, в центрі Києва сталася страшна аварія біля ресторану. Одне із авто влетіло у терасу закладу після зіткнення, інше — перевернулося. ДТП сталася біля Палацу «Україна».

Відео аварії опублікували у соцмережах.

У відділі комунікації поліції Києва редакції ТСН.ua розповіли, що аварія сталася за участю двох авто, хоча одразу у Мережі повідомляли лише про одну машину.

За даними поліції, ДТП сталася за участю двох БМВ, є травмовані. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та деталі.

«Попередньо, ДТП з травмованими. Інформацію зʼясовують слідчі», — повідомили правоохоронці.

На оприлюднених відео та фото видно, що один автомобіль в’їхав у терасу, знісши літні накриття, облаштовані на території закладу. Недалеко, біля входу у ресторан, лежить друга машина, яка перевернулася внаслідок аварії.

У телеграм-каналах припускають, що автомобілі влаштували перегони у центрі столиці. Однак офіційного підтвердження цієї версії немає.

Від удару одна з автівок в’їхала у ресторан та перевернулася

У поліції Києва додали, що аварія сталася у Печерському районі столиці близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській.

Попередньо встановили, що відбулося зіткнення двох BMW. Від удару одна з автівок в’їхала на територію літньої тераси закладу та перекинулася.

Станом на 12:15 відомо про одного постраждалого. Це 36-річний водій транспортного засобу. За даними поліції, його госпіталізували у задовільному стані.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

На місці працюють слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські, які встановлюють обставини та механізм автопригоди.

Аварії у Києві — останні новини

Нагадаємо, у Києві 10 серпня автомобіль Mini Cooper провалився під асфальт, ймовірно, через прорив магістральної труби водоканалу. В авто також перебувала дитина. Водійка встигла її врятувати.

Раніше повідомляли, що на Житомирському шосе 24-річний водій Audi врізався у вантажівку з причепом. Через зіткнення його 27-річна дружина та дворічна дитина загинули на місці, а сам водій потрапив до лікарні.

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