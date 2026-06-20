Атака на Київщину: кількість постраждалих зросла, є тяжкі поранені

Атака на Київщину

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Кількість постраждалих внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область зросла до чотирьох людей.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram.

За його словами, ще трьох жителів області було поранено у Вишгородському районі. Характер травм у постраждалих досить серйозний:

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чоловік отримав опіки рук та ніг, а також осколковий перелом ноги.

у однієї з жінок діагностовано осколкові поранення рук та обличчя, забої стегна й гомілки.

ще одна жінка зазнала контузії.

«Усі постраждалі доптавлені до місцевої лікарні. Медики надають необхідну допомогу», — зазначив очільник ОВА.

Окрім людських жертв, уламками та вибуховою хвилею внаслідок атаки було пошкоджено автомобіль.

На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти четверга, 18 червня, вдарила ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Київській області. На території області є пошкодження. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах області — у Вишгородському та Бориспільському. Водночас було знищень близько 30 російських дронів. У Вишгородському районі через атаку пошкоджено ангарне приміщення. У Бориспільському руйнування зазнали заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства.

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