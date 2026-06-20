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- Київ
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Атака на Київщину: кількість постраждалих зросла, є тяжкі поранені
Внаслідок чергового обстрілу Київської області російськими військами кількість поранених зросла до чотирьох осіб, троє з яких отримали травми у Вишгородському районі.
Кількість постраждалих внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область зросла до чотирьох людей.
Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram.
За його словами, ще трьох жителів області було поранено у Вишгородському районі. Характер травм у постраждалих досить серйозний:
чоловік отримав опіки рук та ніг, а також осколковий перелом ноги.
у однієї з жінок діагностовано осколкові поранення рук та обличчя, забої стегна й гомілки.
ще одна жінка зазнала контузії.
«Усі постраждалі доптавлені до місцевої лікарні. Медики надають необхідну допомогу», — зазначив очільник ОВА.
Окрім людських жертв, уламками та вибуховою хвилею внаслідок атаки було пошкоджено автомобіль.
На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти четверга, 18 червня, вдарила ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Київській області. На території області є пошкодження. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах області — у Вишгородському та Бориспільському. Водночас було знищень близько 30 російських дронів. У Вишгородському районі через атаку пошкоджено ангарне приміщення. У Бориспільському руйнування зазнали заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства.