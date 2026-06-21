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- Київ
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У Києві під час маршу противники потопталися по прапору ЛГБТК+: як проходить парад (відео)
Тим часом представники «КиївПрайду» називають «великим кроком» проведення масштабного маршу у центрі столиці.
У Києві 21 червня проходить марш «КиївПрайд» на підтримку рівних прав для представників ЛГБТК+ спільноти, але не обійшлося без провокацій. Противники цього маршу вирішили пройтися по прапору ЛГБТК+.
Як видно на відео, декілька чоловіків, які є прихильниками традиційних цінностей, під вигуки «Слава Ісусу Христу» походили по прапору учасників руху ЛГБТК+.
Тим часом представники «КиївПрайду» називають «великим кроком» проведення масштабного маршу у центрі столиці.
У центрі Києва — масове скупчення людей. Громадський порядок охороняють правоохоронці, Національна гвардія та інші служби. Через проведення заходів перекриті центральні вулиці — станції метро та тролейбуси змінили свою роботу. Обмеження громадського транспорту очікувалося до 14.
Марш ЛГБТК+ спільноти «КиївПрайд» — що відомо
У Києві вранці 21 червня почали збиратися представники ЛГБТК+ спільноти для проведення маршу «КиївПрайд». Разом із ним на акцію вийшли противники. Вони одягнені у чорне та у балаклавах. Перед стартом заблокували прохід до Маршу гідності.
Через масштабні заходи центр Києва — перекритий, а рух станцій метро «Площа Українських Героїв» і «Палац спорту» та пересадковий вузол між ними не працюють. Також зміни відбулися у графіку низки тролейбусів та автобусів.