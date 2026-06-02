У Києві лунає повітряна тривога - що загрожує
Влада столиці закликала жителів терміново пройти до укриттів цивільного захисту через загрозу повітряної атаки.
У Києві ввечері 2 червня оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
«УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — йдеться у повідомленні.
Мешканцям столиці нагадали про необхідність залишатися в безпечних місцях до офіційного сигналу про відбій тривоги.
Також у КМДА опублікували мапу укриттів Києва, де можна знайти найближче сховище.
