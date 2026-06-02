Бігли до укриття: під час атаки на Київ загинула мати двох дітей, один із її синів — у важкому стані

У Києві ракетний удар РФ забрав життя матері двох маленьких хлопчиків

Дмитро Гулійчук
Будівля ЖК в UNIT.City, що постраждала від обстрілу. Фото зі сторінки засновника компанії Strimco Романа Ланського

Під час масованого удару по Києву 2 червня загинула мати двох дітей, а її маленькі сини поранені. Жінка бігла до укриття, коли окупанти атакували столицю ракетами та дронами.

Про це передає «Українська правда» з посиланням на дані поліції.

За інформацією видання, синів загиблої жінки — двох хлопчиків 2021 та 2023 року народження доправили до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Після огляду молодшого братика забрали родичі, а старший перебуває в реанімації у важкому стані.

Згодом у київському дитсадку №82 написали, що постраждалі діти є їхніми вихованцями. Звуть їх Джасім та Джейкоб.

Загалом у Шевченківському районі Києва, де проживала родина, внаслідок масованої атаки загинуло троє людей. Двоє жінок 1949 та 1977 років народження загинули одного з під’їздів багатоповерхівки, а чоловік 1977 року — біля паркінгу.

Спочатку у соцмережах з’явилася інформація, що загиблі жінки нібито були матір’ю та дочкою, та правоохоронці це спростували. За їхніми даними, літня жінка не була бабусею Джасіма і Джейкоба.

У соцмережах уточнили, що один із малюків втратив кінцівку. Також у коментарях стверджують, що батько дітей — іноземець і участі у їхньому вихованні не бере.

Крім того, ми писали, що на території одного з житлових комплексів того ж району, було поранено щонайменше 19 осіб. Під час атаки РФ вони ховалися на місцевому паркінгу.

Нагадаємо, в ніч проти 2 червня російські війська завдали масованих ударів по Києву десятками балістичних ракет та БПлА.

Через наслідки атаки в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.

Відомо про шістьох загиблих у Києві та майже 80 постраждалих, з них троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

