Налякана козуля в Осокорках ховалася від обстрілу під автомобілем / © ТСН

У Києві під час масованого російського обстрілу налякана козуля ховалася під припаркованим автомобілем на Осокорках. Тварину з травмами врятували та доправили до Центру порятунку диких тварин.

Про це повідомила Команда порятунку тварин міста Києва, передає ТСН.ua.

Рятувальники розповіли, що козулю помітили місцеві жителі після ранкової атаки РФ на столицю. Перелякана й виснажена тварина лежала під автівкою, намагаючись сховатися від вибухів та шуму.

Після порятунку козулю ушпиталили до Центру порятунку диких тварин, де їй надають необхідну допомогу. Інформації про стан тварини наразі небагато, однак фахівці займаються її лікуванням та реабілітацією.

Фото наляканої козулі швидко поширилися у соцмережах. Користувачі зазначають, що війна завдає удару не лише людям, а й диким тваринам, які також страждають від російських атак.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву ракетами та дронами-камікадзе.

У столиці зафіксовані руйнування житлових будинків, пожежі та десятки постраждалих. За останніми даними, внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще понад 60 дістали поранення.

