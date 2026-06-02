Під Києвом 25-річна жінка вдарила співмешканця ножем у стегно: той помер від втрати крові

Місце скоєння злочину / © Поліція Київської області

Реклама

У Бучанському районі під Києвом 25-річна жінка вдарила 48-річного співмешканця ножем у стегно під час сварки, той помер від втрати крові.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

«Правоохоронці попередньо встановили, що у селі Колонщина під час спільного вживання алкогольних напоїв між співмешканцями виник конфлікт, в ході якого 25-річна жінка завдала удару ножем у ділянку верхньої частини стегна чоловіку. Від втрати крові постраждалий помер на місці події», — розповіли у поліції.

Реклама

Правоохоронці затримали підозрювану та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за фактом умисного нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Жінці загрожує до 10 років увʼязнення.

Раніше ми писали про те, як у Києві жінка вдруге за шість років відправила коханого до реанімації.

Реклама

Новини партнерів