ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

Під Києвом 25-річна жінка вдарила співмешканця ножем у стегно: той помер від втрати крові

У поліції кажуть, що 25-річна жінка та її 48-річний співмешканець разом пили, а потім сильно посварились, конфлікт закінчився трагічно.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Місце скоєння злочину

Місце скоєння злочину / © Поліція Київської області

У Бучанському районі під Києвом 25-річна жінка вдарила 48-річного співмешканця ножем у стегно під час сварки, той помер від втрати крові.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

«Правоохоронці попередньо встановили, що у селі Колонщина під час спільного вживання алкогольних напоїв між співмешканцями виник конфлікт, в ході якого 25-річна жінка завдала удару ножем у ділянку верхньої частини стегна чоловіку. Від втрати крові постраждалий помер на місці події», — розповіли у поліції.

Правоохоронці затримали підозрювану та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за фактом умисного нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Жінці загрожує до 10 років увʼязнення.

Раніше ми писали про те, як у Києві жінка вдруге за шість років відправила коханого до реанімації.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie